Как выбрать поставщика одежды и обуви для своего магазина?

Поиск поставщиков – одна из самых сложных задач в ритейле. Касается это не только реальных торговых площадок, но и Интернет-магазинов. Дропшипинг – отличный способ для старта в розничных продажах. Однако при последующем расширении предприниматель так или иначе придёт к необходимости создания собственного склада. Невозможно рассчитать поставку до одного дня – всегда возникают какие-то форс-мажоры, которые выливаются в реальные финансовые потери.

Чтобы выбрать поставщика, который обеспечит товаром в необходимом объёме, придётся изучить, перелопатить тонны информации. Но именно в этом и заключается работа предпринимателя в сфере торговли – оперативное создание логистических цепочек с последующей реализацией.

Источники оптовых поставщиков

Поиски рекомендуем вести по следующим направлениям:

поисковые системы (Яндекс, Google);

печатные СМИ (журналы, газеты);

экспо, конференции, выставки;

анализ конкурентов;

электронные каталоги поставщиков;

крупнейшие мировые маркетплейсы.

Большинство неопытных предпринимателей допускают одну и ту же ошибку – они выбирают один канал для поиска поставщиков. Речь идёт об Интернете. Действительно, глобальная паутина предоставлять широкий спектр возможностей для поиска.

Тем не менее, не стоит раньше времени сбрасывать со счетов печатные СМИ. Именно через них зачастую удаётся найти местных поставщиков, и это решение становится наиболее рентабельным в краткосрочной перспективе.

Необходимо стараться посещать все экспо, выставки, ярмарки в своём городе. На этих площадках можно не только найти поставщиков, но и заключить весьма выгодные связи, подсмотреть для себя смежные сферы или будущий вектор развития бизнеса.

Каталоги поставщиков и маркетплейсы

В сети можно найти сайты-агрегаторы, на которых размещается информация о поставщиках. Причём производственные сектора представлены максимально широко: от обуви и одежды до промышленных станков и парусов для яхт.

Некоторые сайты с каталогами дают возможность размещать информацию и предпринимателям. Например, «Ищу поставщика детской одежды. Объём партии…, регулярность поставок… и т.д.).

Из всех мировых маркетплейсов особого внимания заслуживают китайские площадки: AliExpress и Taobao. Здесь можно найти действительно выгодные предложения.

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В видео даны практические советы по поиску поставщиков для товарного бизнеса: