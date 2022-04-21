Как подобрать ребенку модную и недорогую одежду

Чтобы составить ребенку стильный гардероб, совсем не обязательно выкладывать круглую сумму за брендовые вещи. Можно одевать детей модно и недорого, руководствуясь определенными правилами.
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Базовый гардероб
Детский гардероб, так же как и взрослый, нуждается в основе, состоящей из базовых вещей. К ним относят простую неброскую и обязательно удобную одежду, которую легко будет комбинировать с любыми вещами и аксессуарами.
В базовый гардероб ребенка рекомендуется включить:
- Футболки с рукавами разной длины;
- Однотонные джинсы без аппликаций, пайеток, стразов, дырок.
- Классические рубашки и блузки;
- Свитера простых фасонов.
Если речь идет о гардеробе для девочки, в него непременно нужно добавить несколько однотонных юбок и платьев, мальчикам понадобятся классические брюки.
Советы по подбору одежды
- В приоритете должно быть качество вещей. Одежда, пошитая кое-как или из плохих тканей, не может смотреться стильно. Натуральные материи: хлопковые, льняные, шерстяные – это всегда актуально и добавляет баллов к образу. Кроме того качественная одежда прочная, удобная и безопасная.
- Необходимо соблюдать умеренность в деталях. Переизбыток декора в детском наряде смотрится аляповато, безвкусно. Если один элемент одежды акцентирует на себе внимание, остальные должны быть неброскими.
- Стоит найти свой стиль и придерживаться его при выборе одежды. Можно подсмотреть идеи в каталогах известных брендов и собирать гардероб в соответствии с представленными образами. Модные журналы и советы стилистов также станут хорошим подспорьем в выборе стильной детской одежды.
Ошибки при составлении детского гардероба
Приобретая одежду для ребенка, стоит воздерживаться от типичных ошибок:
- Не пытаться подражать "взрослой" моде. Нередко родителям кажется, что стиль одежды, модный у взрослых, подойдет и ребенку. И все же детская мода предполагает большую естественность и непосредственность. Слепое подражание взрослым в одежде зачастую выглядит нелепо.
- Не покупать одежду на вырост. Времена тотального дефицита, к счастью, остались позади. Больше нет нужды наряжать чадо в мешковатую одежду, которая будет ему по размеру лишь через год или даже два.
- Не ограничиваться конкретной цветовой гаммой. Стереотипы мальчикам – голубое, девочкам – розовое, давно устарели. Теперь модно экспериментировать с цветом, выбирая подчас весьма небанальные оттенки. Главное – правильно сочетать их между собой.