Как подобрать ребенку модную и недорогую одежду
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Как подобрать ребенку модную и недорогую одежду

21 апреля 2022

Чтобы составить ребенку стильный гардероб, совсем не обязательно выкладывать круглую сумму за брендовые вещи. Можно одевать детей модно и недорого, руководствуясь определенными правилами.

Более подробную информацию про то, как одеть ребенка стильно, модно и экономно, можно узнать на сайте https://gazetadaily.ru/03/25/kak-odet-rebenka-stilno-modno-i-ekonomno/.

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Базовый гардероб

Детский гардероб, так же как и взрослый, нуждается в основе, состоящей из базовых вещей. К ним относят простую неброскую и обязательно удобную одежду, которую легко будет комбинировать с любыми вещами и аксессуарами.

В базовый гардероб ребенка рекомендуется включить:

  • Футболки с рукавами разной длины;
  • Однотонные джинсы без аппликаций, пайеток, стразов, дырок.
  • Классические рубашки и блузки;
  • Свитера простых фасонов.

Если речь идет о гардеробе для девочки, в него непременно нужно добавить несколько однотонных юбок и платьев, мальчикам понадобятся классические брюки.

Советы по подбору одежды

  • В приоритете должно быть качество вещей. Одежда, пошитая кое-как или из плохих тканей, не может смотреться стильно. Натуральные материи: хлопковые, льняные, шерстяные – это всегда актуально и добавляет баллов к образу. Кроме того качественная одежда прочная, удобная и безопасная.
  • Необходимо соблюдать умеренность в деталях. Переизбыток декора в детском наряде смотрится аляповато, безвкусно. Если один элемент одежды акцентирует на себе внимание, остальные должны быть неброскими.
  • Стоит найти свой стиль и придерживаться его при выборе одежды. Можно подсмотреть идеи в каталогах известных брендов и собирать гардероб в соответствии с представленными образами. Модные журналы и советы стилистов также станут хорошим подспорьем в выборе стильной детской одежды.

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Ошибки при составлении детского гардероба

Приобретая одежду для ребенка, стоит воздерживаться от типичных ошибок:

  • Не пытаться подражать "взрослой" моде. Нередко родителям кажется, что стиль одежды, модный у взрослых, подойдет и ребенку. И все же детская мода предполагает большую естественность и непосредственность. Слепое подражание взрослым в одежде зачастую выглядит нелепо.
  • Не покупать одежду на вырост. Времена тотального дефицита, к счастью, остались позади. Больше нет нужды наряжать чадо в мешковатую одежду, которая будет ему по размеру лишь через год или даже два.
  • Не ограничиваться конкретной цветовой гаммой. Стереотипы мальчикам – голубое, девочкам – розовое, давно устарели. Теперь модно экспериментировать с цветом, выбирая подчас весьма небанальные оттенки. Главное – правильно сочетать их между собой.



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