Как выбрать поливочный шланг на дачу и какие есть виды

Получение хорошего и стабильного урожая на своём приусадебном участке во многом зависит от правильной организации полива. Для этого используют существующий источник воды (колодец или артезианскую скважину).

С помощью насоса её подают в поливочный шланг или целую систему поливочных шлангов под определённым давлением. Чтобы эта система работала надёжно и в течении длительного времени необходимо грамотно выбрать шланг поливочный.

Виды поливочных шлангов и их характеристики

Основными показателями, по которым классифицируются поливочные шланги, являются:

Материал, из которого из изготавливают.

Особенностям конструкции.

Геометрическим размерам.

Области применения.

Стоимости.

Компании производителя.

Эти изделия изготавливаются из следующих материалов:

Технической резины;

Поливинилхлорид (ПВХ);

Термоэластопласт;

Силикон;

Нейлоновая ткань.

По особенностям конструкции различают шланги: гладкие, гофрированные, растяжные.

По конструкции они бывают цельные и с отверстиями через определённый промежуток для организации капельного полива.

Для повышения прочности в корпус шланга помещаю специальную сетчатую структуру из прочного волокна, так называемое армирование. Основными геометрическими размерами таких изделий считаются внутренний и внешний диаметры и общая длина.

Правила выбора

При выборе поливочного шланга для дачи или приусадебного участка загородного дома целесообразно обратить внимание на следующие основные показатели:

Размеры участка, на котором планируется производить полив. От этого параметра зависит суммарная длина шланга. Зная этот размер можно определить количество требуемых бухт, на которые намотан шланг. Намотка на бухту для бытовых нужд варьируется от 20 метров до 60 метров

Давление в имеющейся системе. Оно зависит от мощности установленного насоса.

Внутренний диаметр шланга. (Измеряется в дюймах или миллиметрах).

Способ планируемого полива. Непосредственный полив из шланга, через систему распрыскивателей или капельное орошение.

Периодичность использования.

Планируется ли оставлять проложенный шланг на осеннее и зимнее время или систему полива будут убирать и использовать только в летний период. Если система будет стационарной следует выбирать шланг способный выдерживать низкие температуры.

Например, шланг из качественной резины способен выдерживать понижение температуры до -30c, а термоэластопласт до -50c.

Специалисты советуют при достаточной длине следует выбирать шланг как можно толще.

Например, при длине шланга 200 метров толщина стенок должна составлять не менее 6 мм.