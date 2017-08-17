Проектирование и монтаж инженерных систем

Инженерные системы представляют собой совокупность всех коммуникаций, обеспечивающих эксплуатацию жилых или промышленных объектов. Эти продукты состоят из множества независимых элементов, соединенных в одну сеть.

Проектирование инженерных сетей выполняется опытными специалистами, которые имеют доступ к решению конкретных задач. Более детально ознакомиться с подобными технологиями можно на сайтах специализирующихся компаний.

Приступаем к проектированию

Данный процесс можно разбить на несколько последовательных этапов:

Разработка эскизного проекта предполагает формирование специального эскиза. На нем наносят основные данные, которые и предоставляются клиенту для согласования.

Технико-экономическое обоснование. На данном этапе выполняются все основные расчеты, позволяющие выбрать все от материалов до техники выполнения работ. Таким образом минимизируются затраты на монтажные работы.

Формирование монтажных схем это последовательность создания технической документации, на которую будут ориентироваться при строительстве тех или иных конструкций. Зачастую на них наносят расположение всех коммуникаций, а также их тип.

Разработка проекта. Данный этап является завершающим и включает в себя оценку ранее полученной документации. На выходе специалисты предоставляют заказчику полный комплект документов, стоимость выполнения работ конкретного типа.

Особенности монтажа

Этот процесс является довольно сложным, так как зависит от конкретного объекта и подключаемых к нему коммуникаций. Выполнять монтаж должны только опытные специалисты сертифицированных компаний. Таким образом, можно не только ускорить процедуру, но и получить надежные и долговечные системы.

Алгоритм монтажа можно разбить на несколько основных этапов:

В первую очередь на основе разработанной документации приобретается необходимое оборудование. Его тип предварительно оговаривается с заказчиком. На данном этапе выполняется подключение и установка всех ранее рассчитанных коммуникаций. Сюда можно отнести монтаж отопления, систем кондиционирования, пожаротушения и много др. Завершается процедура проверкой работоспособности всех систем. При наличии неисправностей они устраняются перед запуском в эксплуатацию.

Проектирование и монтаж инженерных систем это сложная процедура, которую должны выполнять только квалифицированные организации.