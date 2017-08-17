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Проектирование и монтаж инженерных систем

17 августа 2017

Инженерные системы представляют собой совокупность всех коммуникаций, обеспечивающих эксплуатацию жилых или промышленных объектов. Эти продукты состоят из множества независимых элементов, соединенных в одну сеть.

Проектирование и монтаж инженерных систем

Проектирование инженерных сетей выполняется опытными специалистами, которые имеют доступ к решению конкретных задач. Более детально ознакомиться с подобными технологиями можно на сайтах специализирующихся компаний.

Приступаем к проектированию

Данный процесс можно разбить на несколько последовательных этапов:

  • Разработка эскизного проекта предполагает формирование специального эскиза. На нем наносят основные данные, которые и предоставляются клиенту для согласования.
  • Технико-экономическое обоснование. На данном этапе выполняются все основные расчеты, позволяющие выбрать все от материалов до техники выполнения работ. Таким образом минимизируются затраты на монтажные работы.
  • Формирование монтажных схем это последовательность создания технической документации, на которую будут ориентироваться при строительстве тех или иных конструкций. Зачастую на них наносят расположение всех коммуникаций, а также их тип.
  • Разработка проекта. Данный этап является завершающим и включает в себя оценку ранее полученной документации. На выходе специалисты предоставляют заказчику полный комплект документов, стоимость выполнения работ конкретного типа.

Проектирование и монтаж инженерных систем

Особенности монтажа

Этот процесс является довольно сложным, так как зависит от конкретного объекта и подключаемых к нему коммуникаций. Выполнять монтаж должны только опытные специалисты сертифицированных компаний. Таким образом, можно не только ускорить процедуру, но и получить надежные и долговечные системы.

Алгоритм монтажа можно разбить на несколько основных этапов:

  1. В первую очередь на основе разработанной документации приобретается необходимое оборудование. Его тип предварительно оговаривается с заказчиком.
  2. На данном этапе выполняется подключение и установка всех ранее рассчитанных коммуникаций. Сюда можно отнести монтаж отопления, систем кондиционирования, пожаротушения и много др.
  3. Завершается процедура проверкой работоспособности всех систем. При наличии неисправностей они устраняются перед запуском в эксплуатацию.

Проектирование и монтаж инженерных систем это сложная процедура, которую должны выполнять только квалифицированные организации.



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