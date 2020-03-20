Как выбрать недорогой, но качественный диван

Выбор дивана является довольно ответственным занятием. Ведь приобретается изделие ни на один год использования. При этом на нём будут довольно часто сидеть, а возможно, и спать.

В современном мире имеется большое разнообразие этих предметов, что существенно затрудняет выбор. Каждому человеку хочется приобрести максимально надёжное изделие по приемлемой стоимости. Для правильно выбора стоит точно определить будущее предназначение изделия. Ознакомиться с вариантами диванов по акционным ценам можно в интернет-магазине https://www.restmebel.ru/catalog/divany/kupit_diva. RestMebel.ru – это качество по доступным ценам!

В том случае, когда диван будет использоваться как спальное место, стоит уделить внимание именно его габаритам и качеству. Для сна лучше выбирать матрас с матрасом пружинного типа.

Поверхность должна обладать ровностью и гладкостью. При этом механизм трансформации должен отличаться надёжностью и простотой. Диван-аккордион пользуется спросом у владельцев малогабаритных пространств. Это связано с простотой трансформации и с компактностью изделия в сложенном состоянии.

А вот для детской комнаты выбрать диван труднее. Ведь кроме повышенной прочности он должен обладать максимальной устойчивостью к загрязнениям и к воде. Обивочный материал истираться не должен.

Специалисты для маленьких детей не рекомендуют приобретать большие конструкции, так как малыш не будет чувствовать защищённости и удобства. Острых и твёрдых элементов в конструкции присутствовать не должно.

А вот в комнату, где будет готовиться и употребляться пища, лучше выбрать обивку твёрдую, хорошо подвергающуюся чистке и мойке.

Правила выбора

В процессе выбора предметов мебели довольно важно учесть общую площадь помещения и размеры изделия. Обивочный материал по окрасу должен соответствовать интерьеру и стилистике пространства.

Но в тон стенам приобретать изделие не рекомендуется, так как он будет сильно сливаться. При приобретении дивана углового типа стоит учитывать конфигурацию и направление при раскладке, а также размеры в разобранном состоянии.

Также для выбора качественного изделия стоит уделить внимание обивочному материалу, который должен быть плотным и максимально надёжным, использование технических покровных материалов сзади спинки (характерно лишь для моделей бюджетного ряда), небольшое расстояние между стыками и ровные швы. Нити торчать не должны, а крепёжные элементы должны быть хорошо закреплёнными и надёжными.

Важную роль при выборе играют и такие элементы, как механизм трансформации, материал наполнителя и каркас, а также наличие дополнительных функций.