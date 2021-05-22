Размещение PR-статей как инструмент интернет-маркетинга

С развитием технологий и повсеместным распространением различных видео- и стриминговых площадок, а также социальных сетей, особую роль в продвижении товаров и услуг сегодня играет Интернет-маркетинг.

Одним из его действенных инструментов является размещение PR-статей. Что следует знать об этом инструменте маркетинга, чтобы добиться его эффективности?

Что собой представляют PR-статьи

PR в маркетинге – это одна из его управленческих функций, служащая для установки и поддержания тесной коммуникации между брендом или личностью и общественностью, а также достижения между участниками этого союза взаимопонимания.

Искусство PR в сфере Интернет-маркетинга несколько отличается от маркетинговых коммуникаций, формирующихся в повседневной жизни и массовыми коммуникациями.

Целью PR маркетинга в Интернете является продвижение образа и имиджа заказчика, будь то бренд, организация или личность.

Для осуществления поставленных задач применяется множество инструментов, один из наиболее распространенных – размещение PR-статей.

Ключевое отличие PR-статей, или говоря иначе, имиджевых текстов от публицистики, издаваемой журналистами, заключается в возможности размещения такого материала без отметки «на правах рекламы».

Создание и размещение эффективных PR-статей

Создание PR-текстов – задача не из легких и требует профессионального подхода, ведь автору необходимо представить через довольно сжатый объем материала множество информации о продвигаемом бренде, товаре и т.д., и дать ненавязчивую нативную рекомендацию читателю.

Основная проблема, возникающая в процессе создания PR-статей – трудность поиска баланса, так называемой «золотой середины», когда велик риск выдать излишне сухой текст, либо напротив, чересчур хвалебную оду заказчику.

PR-статья не является рекламой. При внесении в текст рекламных акцентов, материал утрачивает имиджевую составляющую. Качественный PR-текст должен быть интересен по своему содержанию, и предоставлять лишь проверенные факты, чтобы у читателя не возникала мысль о том, что перед его глазами не что иное, как обычная реклама.

Для размещения и распространения PR-статей могут использоваться различные способы, в том числе: путем прямой рассылки или личной доставки, а также через СМИ.

Но пиар-текст не может содержать выходных данных, таких как стоимость услуги, адрес компании и т.д. Также исключено использование прямых призывов к приобретению того или иного товара, и восторженного стиля изложения информации о бренде или личности.

Размещение качественной PR-статьи – ключ к успеху личного бренда, стимулированию продаж организации или росту популярности компании.

Профессионально написанный пиар-текст позволит привлечь аудиторию без использования агрессивных методов рекламы, что гарантирует длительные и плодотворные взаимоотношения с клиентом.