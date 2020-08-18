Что такое прямые продажи в торговле и как заинтересовывать клиента

Для того чтобы товар продавался, иногда недостаточно просто высокого его качества, и требуются навыки продавца. Особенно ценно, когда получается реализовывать прямые продажи, поскольку это экономит время и силы и позволяет увеличить прибыль от торговли и популярность продукции. Много полезной информации о технологии прямых продаж можно найти на сайте https://directsalez.ru/.

Что собой представляют такие продажи

Это те продажи, которые осуществляются непосредственно, когда клиент приходит в магазин. Не важно, идет ли речь об обычном магазине, либо же об онлайн варианте. То есть, товар настолько хорош, а продавец настолько профессионален, что зайдя в магазин, среднестатистический посетитель что-нибудь да покупает.

Добиться прямых продаж, не имея в этом никакого опыта, возможно, но очень непросто. Для этого недостаточно знаний, требуются навыки. Вот почему стоит воспользоваться услугами консалтинга, который позволит значительно быстрее достичь результата, причем гарантированного. Получится избежать многих ошибок.

Разумеется, это возможно лишь при условии, что товар действительно хороший, и есть достойная площадка для его продажи. С остальным специалисты по консалтингу могут помочь, сделав торговлю эффективнее в разы и значительно повысив узнаваемость бренда магазина.

Роль продавца в прямых продажах

Есть ошибочное мнение о том, что чем активнее будет продавец навязывать покупателю товар, тем с большей вероятностью тот его купит. Это грязный прием, и он в долгосрочной перспективе приведет лишь к ухудшению репутации магазина, а на продажи особенно не повлияет.

Не нужно навязывать покупателю товар. Вместо этого продавец должен уметь понять, что нужно покупателю, зачем он вообще пришел в магазин. Также важно понять, какие финансовые возможности у человека.

Зная это, продавец должен уметь честно предложить покупателю решение его проблемы в рамках того бюджета, которым он, покупатель, располагает. Именно такой подход лучше всего способствует быстрым продажам, которые еще и будут полезны для покупателя.

Разумеется, прямые продажи в торговле – целое искусство. Успешно заниматься им может только профессионал. В этом случае прямые продажи возможны как постоянно используемый метод, и его можно смело включать в стратегию.