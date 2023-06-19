Как выбрать мужской спортивный костюм?

Спортивная одежда давно потеряла узкую специализацию. Сегодня она широко востребована в роли повседневного облачения (сезон значения не имеет). Спортивный костюм способен обеспечить не только яркие стилистические решения, но и комфорт. Выбор спортивного костюма для мужчины должен базироваться на личных предпочтениях, а также сезонном соответствии климатическим условиям.

Примеры мужских костюмов, которые могут быть использованы в гардеробе в роли повседневной одежды, отличаются универсальными расцветками, свободным кроем (оверсайз), практичными тканями (легко отстирываются).

Рекомендации для успешного приобретения спортивного костюма

Если мужчина хочет остаться довольным покупкой, рекомендуем ориентироваться на следующие критерии:

полное соответствие размерной сетке;

качественный материал;

качественный материал; надёжная фурнитура;

комфорт при носке (материал не раздражает кожный покров при контакте);

сезонность.

Попадание в размер при покупке спортивного костюма в Интернете – главная задача. Имеет смысл покупать изделия лишь на тех площадках, где в карточке товара указываются реальные мерки (обхват талии, ширина плеч, длина рукава и т.д.).

Благодаря этому размерное обозначение теряет актуальность. Покупатель может подобрать костюм в точности к своим антропометрическим данным.

Материал и примерка

Не стоит преждевременно отказываться от синтетики. Сегодня часто в лидеры выходят смесовые материалы (натуральные волокна + синтетика). Такие спортивные костюмы обладают большим ресурсом – выдерживают множество циклов стирки.

Кроме того, смесовые ткани не выгорают на солнце, легко отстирываются и не дают усадки. Строгое требование к уходу – глажение должно осуществляться с соблюдением норм по уходу синтетических изделий.

Зимние спортивные костюмы могут иметь дополнительные утепление в виде подклада из микрофлиса, искусственного меха. Зимние модели костюмов обязательно дополняются капюшоном (нередко на замке-молнии).

Чтобы костюм был практичен в ежедневной носке, он должен обладать достаточным количеством карманов – как на брюках, так и на топе (лонгслив/зип-худи/олимпийка).

Преимуществом покупки в бутике, официальном представительстве спортивного бренда является возможность примерки. Однако Интернет взамен может предоставить значительно больший ассортимент моделей.

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Ролик поможет с самостоятельным выбором спортивного костюма: