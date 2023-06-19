Как выбрать мужской спортивный костюм? Приведены полезные критерии оценки.
креатив как образ жизни

Как выбрать мужской спортивный костюм?

19 июня 2023

Спортивная одежда давно потеряла узкую специализацию. Сегодня она широко востребована в роли повседневного облачения (сезон значения не имеет). Спортивный костюм способен обеспечить не только яркие стилистические решения, но и комфорт. Выбор спортивного костюма для мужчины должен базироваться на личных предпочтениях, а также сезонном соответствии климатическим условиям.

Примеры мужских костюмов, которые могут быть использованы в гардеробе в роли повседневной одежды, отличаются универсальными расцветками, свободным кроем (оверсайз), практичными тканями (легко отстирываются).

Рекомендации для успешного приобретения спортивного костюма

Рекомендации для успешного приобретения спортивного костюма

Если мужчина хочет остаться довольным покупкой, рекомендуем ориентироваться на следующие критерии:

  • полное соответствие размерной сетке;
    качественный материал;
  • надёжная фурнитура;
  • комфорт при носке (материал не раздражает кожный покров при контакте);
  • сезонность.

Попадание в размер при покупке спортивного костюма в Интернете – главная задача. Имеет смысл покупать изделия лишь на тех площадках, где в карточке товара указываются реальные мерки (обхват талии, ширина плеч, длина рукава и т.д.).

Благодаря этому размерное обозначение теряет актуальность. Покупатель может подобрать костюм в точности к своим антропометрическим данным.

Материал и примерка

Материал и примерка

Не стоит преждевременно отказываться от синтетики. Сегодня часто в лидеры выходят смесовые материалы (натуральные волокна + синтетика). Такие спортивные костюмы обладают большим ресурсом – выдерживают множество циклов стирки.

Кроме того, смесовые ткани не выгорают на солнце, легко отстирываются и не дают усадки. Строгое требование к уходу – глажение должно осуществляться с соблюдением норм по уходу синтетических изделий.

Зимние спортивные костюмы могут иметь дополнительные утепление в виде подклада из микрофлиса, искусственного меха. Зимние модели костюмов обязательно дополняются капюшоном (нередко на замке-молнии).

Чтобы костюм был практичен в ежедневной носке, он должен обладать достаточным количеством карманов – как на брюках, так и на топе (лонгслив/зип-худи/олимпийка).

Преимуществом покупки в бутике, официальном представительстве спортивного бренда является возможность примерки. Однако Интернет взамен может предоставить значительно больший ассортимент моделей.

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