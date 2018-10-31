Как выбрать монитор для компьютера?

Тот, кто планирует собирать себе новый компьютер, наивно полагает, что основная сложность заключается в выборе технических комплектующих системного блока. Действительно, подобрать оптимальную видеокарту и материнскую плату не так просто. Однако, при выборе монитора требуется не менее внимательный подход. Ведь в противном случае Вы попросту не сможете увидеть созданный потенциал вычислительной машины (если к мощному системному блоку присоедините монитор с посредственными техническими характеристиками).

Мониторы для ПК даже в Интернете представлены в широком выборе (модельные линейки, различные производители). Ниже будут перечислены главные технические параметры мониторов, на которые и следует ориентироваться при самостоятельном выборе. Цена – это второстепенный фактор.

Отталкиваемся от технической начинки

Как и в выборе системного блока мы смотрим на его «начинку», так и при покупке монитора следует использовать ровно тот же подход. В частности, нас будет интересовать:

используемая матрица (и её характеристики);

тип используемой подсветки;

количество дополнительных аксессуаров;

количество видео-интерфейсов.

Матрица – это самая главная часть монитора. Именно она и обеспечивает яркость изображения. Напомним, что сегодня существует три стандарта производства матриц: TN, IPS и MVA.

К сожалению, универсально хорошего решения не существует. TN отличается доступной ценой (за большие диагонали) и низким временем отклика. Зато у IPS невероятная цветопередача и широкие углы обзора.

MVA лидирует по показателям контрастности. Уровней градации чёрного здесь больше, чем у двух предыдущих типов матриц вместе взятых.

Количество разъёмов и дополнительный функционал монитора

Чем больше разъёмов на задней панели, тем лучше. Речь идёт о том, что монитор к компьютеру можно будет подключить с помощью практически любой коммуникации: VGA, DVI или HDMI.

Конечно, можно использовать различные переходники. Но они лишь смазывают передачу видео сигнала.

Помимо всего вышеозначенного у монитора могут быть дополнительные устройства. Под ними подразумевается ТВ-тюнер, usb разъёмы для просмотра изображения с флеш-накопителей и т.д.

Их присутствие, естественно, увеличивает стоимость дисплея.

В видео даются советы в отношении выбора монитора для компьютера: