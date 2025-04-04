Как выбрать летние шины на легковое авто

Зима отступает, люди снимают шубы и пальто, а значит, наступило время подумать о новых, летних шинах для своего авто. Разбираемся, по каким критериям подбирать аксессуары, на что обращать внимание. Большой выбор шин для авто предлагает интернет-магазин https://ro-sa.ru/.
Особенности летней резины
В первую очередь необходимо понять, что летняя резина имеет существенное отличие в структуре от зимних аналогов. Они изготавливаются из более плотного материала, имеют усиленный, жесткий каркас и прочные боковины.
Протекторный рисунок в виде канавок более глубокий, что обеспечивает максимальный отвод влаги и улучшает показатели сцепления на дороге.
Повышенная жесткость гарантирует плавный ход автомобиля, уменьшение раскачивания и снижение расходы топлива. Шины для летнего сезона бывают следующих видов:
- Широкопрофильные. Улучшают устойчивость, машины быстрее реагирует на команды управления, подходят для поездок вне населенных пунктов, по бездорожью;
- Узкопрофильные. Оптимальный выбор для города;
- Протекторный рисунок может быть симметричным и нет. Первые обеспечивают надежное сцепление с дорогой, имеют повышенные водоотталкивающие свойства. Вторые надежны в сухую и мокрую погоду;
- Направленные и ненаправленные.
Для тех, кто хочет сэкономить эксперты рекомендуют приобретать покрышки с симметричным направленным рисунком.
Практические советы по выбору
Производители предлагают широкий ассортимент изделий. Как не ошибиться с выбором, помогут простые рекомендации:
- Грамотно подобрать типоразмер шин (не путать с размером). Информацию можно найти на маркировке, в специализированном каталоге, на табличке водительской двери;
- Определить назначение.
- Все покрышки можно разделить по своим ходовым качествам, которые предназначены для спорта, ежедневных поездок по городу, для максимального комфорта, бюджетный вариант, эко.
- Каждая из них характеризуется определенной жесткостью и типом протектора;
- Учитывать результаты тестов для шин. Это один из самых достоверных источников данных для данной категории товаров, которые показывают действующие характеристики;
- Опытные водители советуют покупать шины популярных брендов, которые быстро раскупаются. Редкие марки могут плохо вести себя на дороге;
- Обращаем внимание на индекс нагрузки.
Приобретайте шины там, где их могут сразу же поставить на авто.
Это гарантирует качество и быстрый результат. И каждый раз перед поездкой проверяйте давление в колесах.