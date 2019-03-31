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Еврофлаер — что такое

31 марта 2019

Хотите запустить большую рекламную кампанию, чтобы побольше людей обратило на нее внимание? Тогда вам понадобится полиграфия.
Еврофлаер - что такое
Здесь https://printme.kiev.ua/category/pechatnaya-produktsiya/flaera/ могут предложить разные варианты используемого инструмента, с помощью которого можно расширить деятельность компании, увеличить базу клиентов. И в таких случаях наилучшим инструментом является еврофлаер. Именно такой вид продукции в полной мере отвечает запросам потребителей и рекламодателей в вопросе маркетинга. В случае больших тиражей это лучший вариант.

Зачем нужны еврофлаера

Еврофлаер – это рекламный продукт, который считается эффективным и довольно молодым. Это листовка небольшого размера, которая рассказывает об услуге либо определенном товаре. Изготовить их можно быстро и по доступной цене, поэтому такой вид флаеров и заказывают чаще всего.

Их можно применить с разными целями:

  • рассказать о скидках, которые действуют в каком-либо магазине. Там могут быть прописаны самые актуальные предложения, что обязательно заинтересует потенциальных покупателей;
  • пригласить в ресторан, который открывается. Люди с удовольствием посещают такие мероприятия, поскольку в день открытия все проходит интересно и увлекательно;
  • сделать анонс концерта, ярмарки, выставки. В еврофлаере можно узнать главные моменты подобных действ;
  • привлечь клиентов в любое заведение. Подобный вариант привлечения считается очень эффективным.

Еврофлаер
Распространять еврофлаера можно возле торгового центра, на мероприятиях разного рода, в местах, где проходит много людей. Очень важно, что такой вид рекламной продукции помещается внутрь евроконверта, поэтому его можно отправить даже по почте.

Разновидности печати, размеры

В большинстве случае такая продукция довольно компактная. Чаще всего используют для его изготовления размеры 210100. Но есть варианты с меньшими габаритами – 100100. Чтобы распечатать еврофлаера обычно применяют мелованную бумагу. Она может быть глянцевой либо матовой и иметь защитный слой. Для создания такого слоя могут брать ламинацию либо лак.

Что касается изображения, то наносить его могут с одной стороны либо с обеих. Здесь все зависит от пожеланий заказчика. Печать осуществляется двух видов: цифровая либо офсетная. А распечатать обычно можно от 1000 экземпляров.

Полиграфия делает необходимое количество еврофлаеров, с определенным внешним видом и нужной информацией внутри. Их оформляют так, как скажет заказчик. Часто такая продукция является визитной карточкой компании, ресторана, отеля и т.д.



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