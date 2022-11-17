Создание кухни на заказ — достаточно выгодный вариант, который позволяет получить эстетику и функциональность. Тем не менее, нужно знать, как выбирать лучшие проекты. В широком ассортименте кухни на заказ (кухні під замовлення) представлены на сайте компании shurupik.com.

Актуальность кухни на заказ

Для начала нужно определиться, что вам нужна именно кухня на заказ. В целом, сейчас есть возможность тратить вполне приемлемые деньги на подобные проекты.

Стоимость здесь не является завышенной. Тем не менее, сначала всё-таки рекомендуется посмотреть на типовые варианты кухонь, которые вы можете приобрести.

С другой стороны, если хочется нечто действительно оригинальное, то есть иметь вариант интерьера, которого не наблюдается у других и который отвечает именно вашим потребностям, то здесь кухня на заказ станет самым оптимальным вариантом.

Нужно учитывать, что фабричные варианты предполагают нечто среднее, то есть востребованное для всех. Однако не существует какого-либо среднего и типового человека, у каждого есть индивидуальные и специфические потребности.

Полностью индивидуальные и типовые проекты

Также изначально нужно учитывать, что в дизайнерских студиях, также других компаниях, которые предлагают различные проекты кухонь, есть возможность выбора между полностью индивидуальным проектом и различными типовыми вариантами.

Такие типовые варианты отнюдь не хуже, но они ранее прорабатываются дизайнерами и поэтому стоит дешевле. При этом нужно понять, что в таком варианте каждый потребитель может варьировать ряд основных параметров благодаря чему получать фактически уникальный проект:

Некоторые типовые размеры;

Колористику проекта;

Материалы и фурнитуру;

Дополнительные элементы.

Также важно, что предлагается большое разнообразие типовых проектов, как правило, с детальным 3D моделированием, что позволяет полностью посмотреть каждый вариант, а также менять означенные ранее параметры, для того чтобы подобрать интересующее именно вас.

Конечно, каждая студия имеет собственные проекты, соответственно, вы можете в разных компаниях повыбирать.

Уникальные кухни

Уникальный вариант кухонь на заказ выполняется полностью под ваши потребности.

Для начала выполняются замеры и определяются ваши потребности в подключении коммуникаций и функциональности. После этого идёт разработка дизайна, в процессе которой вы также можете дополнять какие-то детали и вносить нужную корректировку.

Такое проектирование имеет более высокую стоимость, но способно удовлетворять ваши потребности, как по отношению к эстетическим, так и по отношению к эксплуатационным характеристикам практически полностью.