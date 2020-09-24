Какие бывают адресные таблички на дом

Адресные таблички – одна из важнейших частей городской инфраструктуры. Выполняют они несколько функций, каждая из которых важна по-своему. Первая – информационная функция, вторая – декоративная, третья – важнейших элемент стилевого оформления фасада.

Изготавливаются они из различных материалов, в широкой цветовой палитре, разных размеров. Сегодня приобрести адресные таблички на дом можно двумя способами – купить уже готовые изделия в магазине и на заказ, напрямую у производителя.

Основные назначения адресных табличек

Таблички дают возможность человеку быстро сориентироваться в незнакомой местности, найти жилой дом, здание, по имеющемуся адресу. Владельцы частных домов приобретают адресные таблички на заказ, изготовленные по индивидуальному дизайн-проекту.

Такая табличка может многое рассказать о статусе владельца дома, его финансовых возможностях, художественном вкусе. Адресные таблички в условиях плотной городской застройки являются незаменимыми помощника курьеров, которые доставляют срочную почту, еду, товары из интернет-магазинов и многое другое.

Разновидности адресных табличек

Основное отличие адресных табличек друг от друга заключается не столько в их дизайне, сколько в материале изготовления: