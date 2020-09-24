Какие бывают адресные таблички на дом

Адресные таблички – одна из важнейших частей городской инфраструктуры. Выполняют они несколько функций, каждая из которых важна по-своему. Первая – информационная функция, вторая – декоративная, третья – важнейших элемент стилевого оформления фасада.
Изготавливаются они из различных материалов, в широкой цветовой палитре, разных размеров. Сегодня приобрести адресные таблички на дом можно двумя способами – купить уже готовые изделия в магазине и на заказ, напрямую у производителя.
Основные назначения адресных табличек
Таблички дают возможность человеку быстро сориентироваться в незнакомой местности, найти жилой дом, здание, по имеющемуся адресу. Владельцы частных домов приобретают адресные таблички на заказ, изготовленные по индивидуальному дизайн-проекту.
Такая табличка может многое рассказать о статусе владельца дома, его финансовых возможностях, художественном вкусе. Адресные таблички в условиях плотной городской застройки являются незаменимыми помощника курьеров, которые доставляют срочную почту, еду, товары из интернет-магазинов и многое другое.
Разновидности адресных табличек
Основное отличие адресных табличек друг от друга заключается не столько в их дизайне, сколько в материале изготовления:
- изделия из нержавеющей стали. Отличаются простым внешним видом, но при этом обладают длительным сроком службы. Этот фактор нередко является первоопределяющим при покупке адресной таблички;
- таблички из поливинилхлорида, других полимерных материалов современности. Зачастую не обладают высокими эстетическими свойствами, но зато практичны в эксплуатации. Себестоимость изделий невысокая, очень часто приобретаются в большом объеме, для информирования населения о названии улицы и нумерации домов. Материал хорошо противостоит негативным воздействиям окружающей среды, атмосферных осадков, климатических условий;
- таблички из дерева. Не являются продуктом массового производства. Как и все деревянные изделия обладают высокими эстетическими свойствами. Так как эксплуатируются они в неблагоприятных для дерева городских условиях, то в процессе изготовления подвергаются специальной обработки, повышающей природные защитные свойства древесины.
- изделия из металла. Для изготовления может использоваться медь, латунь, бронза. Это в значительной степени повышает стоимость изделия, поэтому чаще всего изготавливаются они на заказ.