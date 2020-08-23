Как выбрать гель лак для маникюра и что сейчас в тренде?

Гель лак для ногтей заслуженно занял свое место в косметических средствах ухода для маникюра и педикюра. Почти каждая современная девушка знает о преимуществах такого маникюра.

Покрытие гель лаком долговременнее, прочнее и удобнее покрытия обычным. Вопрос дизайна ногтей приобрел особую остроту, ведь каждой прелестнице хочется, чтобы ногти смотрелись модно, ухоженно и привлекательно.

При выборе качественного гель лака для ногтей, надо знать несколько критериев его выбора. Широкий выбор гель-лаков оптом предлагает компания https://oxxi.kiev.ua/opt.

Как выбрать?

длительное сохранение покрытия ногтя без потери блеска, трещинок, бороздок и отслоений, а также без стирания края. В рекомендациях сохранность гель лака около трех недель ;

критерий для профессионалов: практичность работы, включает в себя скорость и качество работы мастера ;

оптимальная консистенция, нанесение без растекания, легкость и плотность покрытия ногтевых пластин ;

качественная кисть для правильных мазков ;

быстрое удаление лака привычными средствами для гель-лака, не дольше 10 минут ;

разнообразная насыщенная гамма цветов, высокая пигментированность цвета ;

экологичный, безопасные ингредиенты для ногтей и кутикулы ;

нормальный, не отталкивающий запах.

Если гель лак соответствует вышеперечисленному, имеет достаточный объем упаковки и приемлемую стоимость, то его можно назвать идеальным.

Сейчас в тренде преобладают универсальность тенденций.

Любая представительница прекрасного пола подберет индивидуально для себя модный дизайн маникюра. В этом году есть возможность отдать предпочтение своим любимым цветовым оттенкам, сделать маникюр уникальным, не ограничивая себя в выборе цвета.

Несомненно, красота — неотъемлемая часть каждой женщины. На ухоженную красоту женщины готовы тратить деньги и время.

Пастельные и телесные тона гель лаков обратят внимание на женственность. Особенный тренд-прозрачность покрытия, которая подчеркнет воздушность маникюра. В моде и яркие ягодные и винные оттенки цвета. Даже скромную и стильную классику (французский маникюр) предлагается сделать ярче сочными акцентами и поэкспериментировать с оригинальным дизайном.

Белый край ногтевых пластин, ставший привычным, теперь становится цветным, то есть вся палитра. Безымянный пальчик украшают контрастной картинкой, как бы “вишенкой на торте”.

На пике популярности – благородный лунный маникюр, имитация под кошачий глаз, геометрия, матовое покрытие. Важно! Не забывайте о личных предпочтениях, своем чувстве стиля!

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