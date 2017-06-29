как распечатать сертификат

Сертификация — это один из вариантов подтверждения качества работы или состояния продукции. Данные документы выдаются многими организациями, которые специализируются в определенной сфере.

Отличительной особенностью такой документации является наличие специальной защиты, которая нанесена на бланк. Узнать, как производятся данные шаблоны можно, посетив сайт http://bizprinting.ru/sertifacaty.

Печать бланков сертификатов

Этот вид документов может быть разным, что зависит уже от организации, которая их выдает. Разработкой подобных шаблонов зачастую занимаются опытные специалисты. Одним из важных факторов здесь является выбор качественной бумаги для печати, которая может быть:

матовой;

глянцевой;

дизайнерской и много др.

Практически все виды такой документации имеют размеры А4 и А5. Изготовление производится с помощью специальных принтеров. Основной технологией здесь является цифровая печать.

Бланки свидетельств

Этот вид документов характеризуется более высоким качеством оформления, чем предыдущий тип продукции. Практически любой бланк оснащается логотипом фирмы, которая выдает ее.

Это нуждается в дополнительной разработке и нанесению его на поверхность бумаги. Существует несколько основных требований к такой продукции.

Все сертификаты должны оснащаться специальными идентифицирующими характеристиками. Это позволяет определить к какой организации или отделу они относятся. Для этого может использоваться несколько основных подходов, среди которых самыми популярными считаются фильтрование, тиснение и нумерация.

Создание бланков производится с помощью таких основных способов:

Использование готовых шаблонов с нанесением на них конкретной информации. Индивидуальная разработка. Этот подход предполагает создание макета полностью с нуля под конкретные требования клиента.

Создание таких сертификатов происходит с помощью офсетной печати. Выполнить эту операцию можно только на специальном оборудовании, что исключает производство документации в бытовых условиях. Печать выполняют на мелованной бумаге, которая может быть, как матовой, так и глянцевой.

Печать сертификатов — это достаточно сложная процедура, требующая знаний в нескольких областях от дизайна до правильного нанесения сложных элементов (водяные знаки и т.д.) на поверхность бумаги. Поэтому доверять разработку этих документов следует определенным организациям.