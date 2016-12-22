Как выбрать электрообогреватель

беспечить тепло в доме можно несколькими способами. Одним из самых популярных вариантов является применение электричества для получения тепловой энергии.

Электрообогреватель позволяет в некотором роде сделать независимым дом от подачи централизованного тепла. Но следует понимать, что такие конструкции не всегда эффективны и должны использоваться только в определенных условиях.

Начинаем выбирать

Приобретение электрического обогревателя относительно простая процедура. Чтобы подобрать оптимальный вариант следует сравнить характеристики нескольких типов подобных систем:

Масляные обогреватели представляют собой специальную емкость, в которой герметично запаивается масло. Оно и нагревается при прохождении тока через специальную спираль. Выпускаются такие обогреватели разной мощностью, что позволяет подобрать их для любого типа помещения. Среди преимуществ масляных приборов можно выделить мобильность, бесшумность и автоматическое отключение при перегреве. Но такие системы очень долго греют воздух, а также некоторые модели не безопасны и могут приводить к возникновению пожаров.

Конвекторы. Эти конструкции представляют собой специальную спираль, которая спрятана внутри корпуса. Отдача тепла производится с помощью естественной циркуляции. Конвекторы абсолютно бесшумны, но так как и предыдущие изделия, очень долго прогревают помещение (без наличия вентилятора). Обратите внимание, что они довольно экономичны в плане потребления электричества, а также возможность работы во влажных помещениях.

Современные модификации

Существует еще несколько видов обогревателей, которые позволяют прогреть воздух значительно быстрей. Среди них можно выделить 2 основных типа:

Керамические тепловентиляторы представляют собой соединение нагревающейся спирали с вентилятором. Это позволяет повысить конвекцию воздуха и тем самым снизить временной промежуток для прогревания комнаты. Такие конструкции мобильны и оснащаются функцией ионизации воздуха. При этом потребляют много энергии и не при меняются для длительного обогрева. Инфракрасные обогреватели. Имеет несколько другой принцип работы, так как нагревает предметы с помощью направленного инфракрасного излучения. Экономия энергии таких устройств может достигать 40%, а скорость нагрева во много раз выше предыдущих изделий. При этом с их помощью можно осуществлять целевой подогрев отдельных зон в комнате.

Инфракрасные излучатели не желательно использовать в спальнях, а также отсутствует возможность контроля определенного значения температуры.

Подбирая электрический обогреватель, следует оценить их параметры и определиться со средой их использования.