Входная дверь – это самый первый и основный элемент защиты дома от проникновения злоумышленников. Независимо от того какая дверь счтоит металлическая или деревянная, защищает все дверной замок.

На сегодняшний день на рынке представлен огромный выбор замков, которые могут различаться по принципу работы и механизмам. Наиболее распространенными и относительно эффективными считаются сувальдные конструкции. Интернет магазин "На замке" предлагает широкий ассортимент сувальдных и любых других замков и аксессуаров к ним.

О том как работает замок и что в него входит, рассмотрим далее.

Что представляет собой сувальдный замок

Сувальдный замок имеет такое название за счет используемого в конструкции секрета — сувальд. В зависимости от секретности замка в конструкции количество сувальд может различаться.

Самыми надежными на сегодняшний день считаются замки на восемь сувальд. Расположены сувальды в определенном порядке, и если внутри конструкции установлен аналогичный порядок элементов, то получится замок с высоким уровнем секретности.

Все замечали на ключах имеющиеся зубчики, среди которых одни длиннее других. Очередность установки сувальд зависит именно от ключа. Каждый зуб на ключе имеет свои параметры и соответствует номеру определенной сувальды.

Сувальдный замок состоит из таких элементов конструкции:

корпус;

ригель;

сувальды;

ключ;

крышка.

Каждый из этих элементов отвечает за надежность замка. В связи с этим все элементы перед сборкой проходят проверку ОТК и только после этого можно приступать к сборочному процессу.

Виды замков и область их применения

Сувальдные замки бывают трех типов:

накладные;

врезные;

сейфовые.

Накладные изделия устанавливаются в основном на гаражи или подсобные помещения. Конструкцией замка предусмотрен с внутренней стороны дверей рычаг, при помощи которого можно открыть замок.

Врезные конструкции устанавливаются на входные двери. В зависимости от количества засовов, а их может быть от двух до пяти, степень прочности такой конструкции достаточно высокая. Такой замок можно закрывать и открывать ключом с обеих сторон.

Сейфовый замок используется исключительно для монтажа в сейфе. Такие конструкции не предусматривают открытие с внутренней стороны.

Если ключ потерян или механизм заклинил, то придется полностью срезать двери, так как открыть замок практически невозможно. От эффективности замка зависит не только сохранность дома, но и жизнь тех, кто в нем живет.

Сувальдные замки считаются самыми надежными в плане секретности. Чем больше установлено сувальд, тем выше степень защиты.