Как выбрать детский рюкзак?

Обучение в школе – один из главных этапов становления личности человека. Речь идёт не только об изучении точных и гуманитарных наук, но и о социальном взаимодействии. Родители не всегда уделяют достаточное внимание оснащению школьников. Между тем, неправильно подобранный рюкзак способен нанести существенный вред детскому здоровью. Часто родители недоумевают, почему учебники для младших классов настолько тяжелы и громоздки. Действительно, их вес – это минус. Но яркость и красочность, с которой предоставляется материал, позволяет ребёнку быстрее усвоить преподаваемую программу знаний.

На сайте nohoo.com.ua предлагаются к покупке детские рюкзаки, обладающие необходимыми элементами, чтобы гарантированно защитить здоровье ребенка. Родитель обязан знать, по каким критериям необходимо осуществлять выбор означенной школьной принадлежности.

Ортопедические критерии выбора рюкзака

Важно, чтобы рюкзак эффективно распределял «вес знаний» на всю поверхность спины ребёнка, а не на конкретные её области. Достигается это следующим образом:

необходимо, чтобы рюкзак обладал жесткой спинкой;

рекомендуется, чтобы на спинке имелись боковые поддерживающие валики;

ширина лямок должна быть не менее 4,5 см сверху;

лямки должны регулироваться не только по длине, но и по высоте.

Если всё вышеозначенное присутствует у выбранной модели рюкзака, с уверенностью можно заявить о том, что изделие может быть адаптировано под анатомические особенности любого ребёнка (вес, объёмы тела, рост и т.д.).

Для первоклашек нередко рюкзаки оснащаются роликами по аналогии с чемоданами для путешествий. Выдвигаемая ручка катить рюкзак за собой, тем самым минимизируя возможный вред от избыточного веса.

Практические критерии: количество отделений, вместимость, размер

Рекомендованы следующие размеры рюкзаков для учеников начальных классов: задняя стенка – от 30 до 36 см; передняя стенка – от 24 до 28 см; ширина рюкзака – до 30 см.

Оптимальным вариантом является модель детского ученического рюкзака, который обладает двумя отделениями. Одно может быть использовано для учебных пособий, второе – для физкультурной формы, сменной обуви и т.д.

Некоторые производители защищают одно из отделений рюкзака влагоотталкивающей тканью. В этом случае, даже если ребёнок попадёт под проливной дождь, одежда останется абсолютно сухой.

При выборе рекомендуется также обращать внимание на запах изделия. Не все производители используют безопасные красители. Стойкий химический «аромат» свидетельствует о потенциальных проблемах, связанных с аллергическими реакциями.

В видео представлены рекомендации по выбору школьных рюкзаков: