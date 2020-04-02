да придет идея думающему
Как выбрать детский рюкзак?
2 апреля 2020

Обучение в школе – один из главных этапов становления личности человека. Речь идёт не только об изучении точных и гуманитарных наук, но и о социальном взаимодействии. Родители не всегда уделяют достаточное внимание оснащению школьников. Между тем, неправильно подобранный рюкзак способен нанести существенный вред детскому здоровью. Часто родители недоумевают, почему учебники для младших классов настолько тяжелы и громоздки. Действительно, их вес – это минус. Но яркость и красочность, с которой предоставляется материал, позволяет ребёнку быстрее усвоить преподаваемую программу знаний.

На сайте nohoo.com.ua предлагаются к покупке детские рюкзаки, обладающие необходимыми элементами, чтобы гарантированно защитить здоровье ребенка. Родитель обязан знать, по каким критериям необходимо осуществлять выбор означенной школьной принадлежности.

Ортопедические критерии выбора рюкзака

Ортопедические критерии выбора рюкзака

Важно, чтобы рюкзак эффективно распределял «вес знаний» на всю поверхность спины ребёнка, а не на конкретные её области. Достигается это следующим образом:

  • необходимо, чтобы рюкзак обладал жесткой спинкой;
  • рекомендуется, чтобы на спинке имелись боковые поддерживающие валики;
  • ширина лямок должна быть не менее 4,5 см сверху;
  • лямки должны регулироваться не только по длине, но и по высоте.

Если всё вышеозначенное присутствует у выбранной модели рюкзака, с уверенностью можно заявить о том, что изделие может быть адаптировано под анатомические особенности любого ребёнка (вес, объёмы тела, рост и т.д.).

Для первоклашек нередко рюкзаки оснащаются роликами по аналогии с чемоданами для путешествий. Выдвигаемая ручка катить рюкзак за собой, тем самым минимизируя возможный вред от избыточного веса.

Практические критерии: количество отделений, вместимость, размер

Практические критерии: количество отделений, вместимость, размер

Рекомендованы следующие размеры рюкзаков для учеников начальных классов: задняя стенка – от 30 до 36 см; передняя стенка – от 24 до 28 см; ширина рюкзака – до 30 см.

Оптимальным вариантом является модель детского ученического рюкзака, который обладает двумя отделениями. Одно может быть использовано для учебных пособий, второе – для физкультурной формы, сменной обуви и т.д.

Некоторые производители защищают одно из отделений рюкзака влагоотталкивающей тканью. В этом случае, даже если ребёнок попадёт под проливной дождь, одежда останется абсолютно сухой.

При выборе рекомендуется также обращать внимание на запах изделия. Не все производители используют безопасные красители. Стойкий химический «аромат» свидетельствует о потенциальных проблемах, связанных с аллергическими реакциями.

В видео представлены рекомендации по выбору школьных рюкзаков:

Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Алексей: Сотрудничаю с этой фирмой Altesso больше года. Я доволен плодотворным сотрудничеством. Я счастлив, что,...
  • Sergey: Пацаны и девчата, всем советую. Благодаря брокерской компании Altesso смог выйти на высокую доходность,...
  • Paladin: Брокерская компания Altesso достаточно известная на рынке валютных операций. Все здесь заточено под удобства...
  • Алина Семенцова: Долгое время я сидела и кликала за копейки на буксах даже не зная о такой замечательной брокерской...
  • cartra19: отличная компания! Обеспечивает безопасность всех своих сервисов, недавно я сделал несколько быстрых и...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика