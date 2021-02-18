Как выбрать бензиновый детский квадроцикл

Многие современные родители все бы отдали за то, чтобы в их детстве была хотя бы десятая часть игрушек и вещей, которые есть у их детей. Взять хотя бы квадроцикл. Взрослые модели достаточно дорогие. Можно только арендовать их во время поездок и на отдыхе.

А вот для ребенка приобрести такую «машинку» можно. Большинство родителей, решив приобрести детский квадроцикл, отдают предпочтение бензиновым моделям. Квадроциклы детские в широком ассортименте представлены в интернет-магазине https://satom.ru/t/kvadrocikly-detskie-9916/.

Почему именно бензиновый квадроцикл

Многие зададутся этим вопросом. Ведь есть модели с электрическим приводом, которые и тише и экологичнее, так как ничего вредного в атмосферу не выделяют. Отчасти это так, но бензиновый квадроцикл намного мощнее, быстрее и проще в обслуживании.

Не нужно ждать, пока АКБ зарядится. Дети ведь нетерпеливые. Достаточно просто залить горючее в банк и транспортное средство снова в строю! Главное, выбрать качественную модель, чтобы она была безопасная, надежная, долговечная.

Как выбрать детский бензиновый квадроцикл

Внимание обращается на следующие ключевые параметры:

Стоимость. Немного странно видеть этот пункт первым, но именно цена говорит о качестве, если приобретать квадроцикл в проверенном, нормальном магазине, где нет большой наценки.

Качественный детский квадроцикл не будет стоить дешевле 25 000 – 30 000 рублей. Дешевые модели недолговечные и могут быть не совсем безопасными. Поэтому на них лучше даже не смотреть, так как это слишком рискованно. Квадроцикл, пусть и детский, но является транспортным средством, работающим на бензине. Необходима максимальная безопасность и надежность.

Бренд. Лучше отдать предпочтение продукции известных производителей. В интернете можно найти рейтинги, отзывы, чтобы определить, какие именно компании выпускают надежную продукцию.

Уровень безопасности. Важно, чтобы он был высоким. Поэтому на квадроцикле должны быть предусмотрены: дистанционное управление двигателем, чека экстренной остановки, защита для рук. Расширительные арки и так далее. Все это позволит обеспечить более безопасную езду.

Ребенок, при экстренной ситуации, сможет быстро остановить транспорт. Либо по дистанционному управлению это сделают его родители.

Немаловажное значение имеет и внешний вид квадроцикла. Если взрослые модели преимущественно однотонные, суровые и брутальные, детские должны быть яркими, красивыми, разноцветными. Правда, даже не все производители детских квадроциклов заботятся о том, чтобы их продукция нравилась потенциальной целевой аудитории внешне.