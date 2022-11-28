Как выбрать аксессуары для ванных комнат

Выбор аксессуаров для ванной комнаты очень ответственное дело, поскольку каждый должен гармонировать с общим интерьером и быть многофункциональным.

Существует сотни мелочей, которые могут пригодиться для ванной комнаты. Мыльницы, крышки унитаза и коврики должны быть выполнены из подходящего материала. Аксессуары для ванной комнаты в широком ассортименте представлены в интернет-магазине https://moykivsem.ru/catalog/bath_accessors/.

Материалы аксессуаров для ванной комнаты

- пластиковые аксессуары для ванной комнаты самый распространенный вариант, поскольку они стоят демократично, но не всегда смотрятся красиво.

Чаще всего из пластика покупают стаканчики для зубных щеток, мыльницы и крючки. Пластиковые аксессуары могут быть практически любого вида и цвет из-за чего они и пользуются спросом. Но многие пластиковые крючки и полки быстро выходят из строя и поэтому их нужно часто менять. Ухаживать за пластиковыми изделиями нужно постоянно, поскольку они впитывают грязь и мыльные отложения. - стеклянные аксессуары для ванной комнаты смотрятся очень красиво и дорого, а также визуально расширяют пространство помещения.

Стоимость таких предметов дороже, чем у пластика и за ними также нужен постоянный уход. Любые разводы на стекле нужно сразу отмывать, что занимает много времени.

Такие аксессуары не очень практичны, поскольку если что-то разобьется, может поцарапать руки или ноги.

— металлические аксессуары для ванной комнаты смотрятся очень красиво и стоят дороже, но прослужат годы.

Есть изделия из металла дешевого плана, которые моментально покрываются следами коррозии и именно поэтому лучше всего выбрать что-то дороже со специальным покрытием.

Покупать все изделия из металла для ванной комнаты не стоит, поскольку достаточно будет приобрести аксессуары, контактирующие с влагой. Такие изделия прослужат вам годами, и поэтому к их выбору стоит подойти со всей ответственностью.

— деревянные аксессуары смотрятся очень красиво и дорого! За счет масляной пропитки изделия из дерева не боятся влаги и прослужат долгие годы.

Но выбор изделий из дерева не такой большой как из вышеперечисленных материалов. Выбирать аксессуары, для ванной комнаты нужно исходя из интерьера и дизайна.

Если ванная небольшая, то лучше всего будет стиль минимализм, а значит белые и серебристые цвета с зеркальным покрытием. Стиль «Прованс» подходит для деревянных аксессуаров и состаренных вещей. Если все предметы будут гармонировать между собой, то ванная будет радовать вас на протяжении долгих лет без лишних затрат.