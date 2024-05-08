Как наносят логотипы на бумажные стаканчики

С развитием торговых точек по реализации быстрых перекусов, общественного питания возникает спрос и на брендированные расходные материалы и тару, такие как стаканы с логотипом.

Каждое утро можно встретить с дюжину идущих на работу граждан, которые берут с собой любимый кофе в бумажном стаканчике.

Для чего используются бумажные стаканы и посуда

Применение экологичного и максимально безопасного сырья в производстве тары для продуктов питания стало приоритетным, и поэтому взамен пластиковым ланч-боксам пришли стаканы и посуда из прессованного по особой технологии картона, бумаги. Срок службы посуды с лихвой покрывает одноразовое применение, и кроме того несет в себе минимальные риски в загрязнении окружающей среды.

В больших городах и во время проведения массовых мероприятий можно часто встретить вагончики с быстрым перекусом, где можно приобрести любимое блюдо в одноразовой таре, практически на ходу перекусить и двигаться дальше по своим делам.

Однако оформление в стиле крафт быстро наскучило, и теперь на бумажные стаканы и посуду появилась возможность нанести логотипы, пожелания, или иные изображения, напоминающие о торговой компании.

Нанесение красящего состава не столь затруднительно, сколько высока потребность в исключении опасности и повышении экологической чистоты средства. В этом вопросе сегодня существует достаточно разработок, и поэтому можно нанести на экологичный стаканы и тару для еды изображения не менее безопасным методом.

Как наносят логотипы на бумажные стаканы и посуду

Необходимо отметить, что нанесение логотипа или графического изображения на бумажную (картонную) посуду производится на этапе производства, что позволяет на выходе получить готовый продукт.

В зависимости от формата, объема и особенностей изображения можно выбрать цветные, однотонные или комбинированные варианты.

Полезную плоскость на стаканчике можно использовать в качестве рекламы, или информационного блока для потребителя. При заказе очередной партии посуды согласовывается макет, оформление, иные характеристики и количество штук, что позволит либо выполнить стандартный заказ, либо выпустить оригинальные лимитированные объемы.

Чтобы нанести изображение или логотип на бумажный стаканчик используется специальный полиграфический пресс, где при помощи вала с рельефом производится прокат полотна, а в дальнейшем оно отправляется на линию по сборке.