Как воспитывать щенка алабая?

С самого начала следует обратить внимание на особенности содержания крупных собак. Какой бы большой по площади ни была квартира, алабая держать в квартирных условиях категорически не рекомендуется. Средне-азиатской овчарке необходимо много пространства не только для прогулок, а в принципе для жизни. Содержание алабая, предполагающее нормальное развитие животного, возможно только в условиях частной недвижимости с участком.

Щенки алабаев до 2 месяцев воспринимают в качестве вожака свою мать. После означенного срока щенят отлучают от матери и раздают хозяевам. Начинать воспитание щенка необходима с самого начала. Воспитание в начальный период жизни – с 2 до 9 месяца обладает огромной важностью.

Щенок должен понимать, кто главный

Суть подзаголовка отнюдь не сводится к применению насилия! Бить щенков алабаев или кричать запрещается. Собака вырастет неуправляемой во всех смыслах. Хозяин должен соблюдать следующие правила:

даёт еду молодому алабаю только хозяин и больше никто;

у собаки с самого начала должно быть собственное место (будка, а лучше – сразу вольер);

важно следить за проявлениями пищевой агрессии – пресекать на корню;

изучать базовые команды важно с первых дней отлучения от матери.

Новоиспеченный хозяин средне-азиатской овчарки должен понимать, что базовая часть воспитания пса должна быть заложена в период с 2 по 9 месяц. Если не научить щенка подчиняться, скорректировать это в будущем будет практически невозможно.

Алабаи изначально плохо подвергаются дрессуре. Эти собаки обладают внушительным объёмом мозга – способны быстро соображать, долго помнить, иметь несгибаемую волю.

Азы воспитания в условиях дома

Если рядом есть центр дрессуры, лучше воспользоваться услугами профессиональных кинологов. В противном случае самостоятельно, на ежедневной основе разучиваем с щенком следующие команды:

отклик на данное хозяином имя;

«ко мне»;

«фу»;

«место».

Важно помнить, что собаки когнитивные способности собак (как и людей) могут сильно различаться. Рекомендуется изучать команды по одной – переходить к следующей, только после полного усвоения изучаемой.

Нельзя давать поблажек. Щенок должен понимать, что нет никаких вариантов НЕ выполнить команду хозяина. Если животное начинает показывать характер (в помёте всегда есть щенки, больше остальных склонные к агрессии), допустимо ущипнуть за загривок или легко встряхнуть за холку.

В видео показан подход к дрессуре алабая в возрасте 4 месяцев: