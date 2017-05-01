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Как вести бухучет в ООО

1 мая 2017

Любое предприятие обязано вести бухгалтерский учет сразу же после своего открытия. Для этого в штат обязательно включаются специалисты с необходимой квалификацией. Но небольшим фирмам не всегда выгодно платить собственным специалистам, поэтому они обращаются в компании, предоставляющие подобные услуги.

бухгалтерский учет в ООО

На сайте http://euracons.com.ua/buh-uchet/ можно ознакомиться с особенностями ведения бухгалтерского учета, а также получить помощь специалистов в этой сфере.

Особенности бухучета

Для людей, не имеющих специальных знаний, бухгалтерский учет кажется чем-то очень сложным. Но реальную оценку сложности выполнения работ могут дать только специалисты после изучения таких факторов:

  • налоговый режим. Сегодня при регистрации ООО его учредителям предлагается выбрать один из установленных режимов налогообложения. Исходя из его особенностей выдвигаются требования к ведению бухгалтерского учета на предприятии;
  • наличие наемного персонала. Отчетность по работникам требует особого внимания. Всем сотрудникам нужно начислять зарплату, вести расчет налоговых и страховых выплат, а также регулярно сдавать отчетность о численности работников;
  • количество осуществляемых на предприятии операций. Все действия могут оказывать влияние на соотношение расходов и доходов, а этот показатель является основным при расчете налоговых выплат;
  • направление вида деятельности. Если предприятие осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям, то бухучет должен отобразить каждое из них.

Кроме того, некоторые особенности в ведении бухгалтерского учета могут появиться при сотрудничестве с партнерами, налоговые режимы которых не совпадают с вашими.

бухучет

Что входит в бухучет

Точный перечень необходимых документов может отличаться, в зависимости от особенностей деятельности предприятия, но все без исключения компании должны предоставлять в контролирующие органы такие документы:

  1. Бухгалтерский баланс.
  2. Отчет о полученной прибыли и различные приложения к документу о финансовых результатах деятельности.
  3. Отчет о движении денежных средств.
  4. Отчет об использовании заработанных средств.

Каждый из этих финансовых документов имеет установленную форму и строгие требования к оформлению. Чтобы справиться с этой задачей, необходимо обладать специальными навыками и знаниями. Если в штате ООО нет собственного бухгалтера, то имеет смысл обратиться за помощью к специалистам, оказывающим разовые услуги.



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