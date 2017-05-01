Как вести бухучет в ООО

Любое предприятие обязано вести бухгалтерский учет сразу же после своего открытия. Для этого в штат обязательно включаются специалисты с необходимой квалификацией. Но небольшим фирмам не всегда выгодно платить собственным специалистам, поэтому они обращаются в компании, предоставляющие подобные услуги.
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Особенности бухучета
Для людей, не имеющих специальных знаний, бухгалтерский учет кажется чем-то очень сложным. Но реальную оценку сложности выполнения работ могут дать только специалисты после изучения таких факторов:
- налоговый режим. Сегодня при регистрации ООО его учредителям предлагается выбрать один из установленных режимов налогообложения. Исходя из его особенностей выдвигаются требования к ведению бухгалтерского учета на предприятии;
- наличие наемного персонала. Отчетность по работникам требует особого внимания. Всем сотрудникам нужно начислять зарплату, вести расчет налоговых и страховых выплат, а также регулярно сдавать отчетность о численности работников;
- количество осуществляемых на предприятии операций. Все действия могут оказывать влияние на соотношение расходов и доходов, а этот показатель является основным при расчете налоговых выплат;
- направление вида деятельности. Если предприятие осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям, то бухучет должен отобразить каждое из них.
Кроме того, некоторые особенности в ведении бухгалтерского учета могут появиться при сотрудничестве с партнерами, налоговые режимы которых не совпадают с вашими.
Что входит в бухучет
Точный перечень необходимых документов может отличаться, в зависимости от особенностей деятельности предприятия, но все без исключения компании должны предоставлять в контролирующие органы такие документы:
- Бухгалтерский баланс.
- Отчет о полученной прибыли и различные приложения к документу о финансовых результатах деятельности.
- Отчет о движении денежных средств.
- Отчет об использовании заработанных средств.
Каждый из этих финансовых документов имеет установленную форму и строгие требования к оформлению. Чтобы справиться с этой задачей, необходимо обладать специальными навыками и знаниями. Если в штате ООО нет собственного бухгалтера, то имеет смысл обратиться за помощью к специалистам, оказывающим разовые услуги.