Как ухаживать за букетом роз в вазе? Узнайте, как сохранить букет на 2 недели.
образ жизни – креатив

Как ухаживать за букетом роз в вазе?

24 февраля 2025

Несмотря на широчайшее разнообразие декоративных цветов, розовые букеты продолжают занимать лидирующие позиции в розничных продажах. Королева цветов становится главным способом продемонстрировать своё внимание для людей по всему миру. Зная небольшой набор простых и доступных способов можно существенно продлить жизнь розовому букету (при учёте изначальной свежести цветов – ведь нередко сами флористы активно «продлевают жизнь» срезанным цветкам).

Чтобы приобрести яркий и праздничный букет роз, сегодня достаточно перейти на сайт. Круглосуточная доставка гарантирует свежесть букета при получении. Сохранить цветы на полторы-две недели вполне реально.

Рекомендации по сохранению свежести срезанных роз

Рекомендации по сохранению свежести срезанных роз

После получения не стоит спешить с тем, чтобы немедленно поставить розы в воду. Эта ошибка зачастую приводит к нарушению акклиматизации цветов. Особенно это актуально в зимний сезон.

Нужно лишь завернуть букет в предварительно увлажнённую марлю и оставить в тёмном месте при комнатной температуре на несколько часов.

После указанного времени действовать рекомендуется следующим образом:

  • концы стеблей срезать под углом 45°;
  • вода в вазе должна быть прохладнее комнатной температуры;
  • в воде должны быть только стебли (не ветки, и не листья);
  • важно, чтобы «горло» вазы было широким;
  • запрещается соседство роз с другими цветами;
  • в воду нужно добавить чайную ложку сахара и 1-2 таблетки «аскорбинки».

Прохладная вода (но не холодная) сохранит цветы дольше. Все потому, что в тёплой воде патогенные микроорганизмы развиваются значительно быстрее.

Именно для замедления их развития и рекомендуется использовать таблетку ацетилсалициловой кислоты или активированного угля.

Регулярная замена воды в вазе

Регулярная замена воды в вазе

Чтобы сохранить букет роз на рекордные две недели, рекомендуется менять воду в вазе каждый день (с соблюдением всех предыдущих рекомендаций). Кроме того, подрезать стебель на 1 см следует после каждой замены воды.

Не стоит располагать розы на подоконнике, под прямыми солнечными лучами. Тепло радиаторов отопления или обогревателей также негативно сказываются на сохранении букета.

Если в квартире жарко, душно, имеет смысл опрыскивать букет роз из пульверизатора. Критически важно, чтобы вода не попадала внутрь бутонов. То есть опрыскивать важно под прямым углом к стеблю.

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В ролике перечислены 6 правил для сохранения букета из роз:



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