Как ухаживать за букетом роз в вазе?

Несмотря на широчайшее разнообразие декоративных цветов, розовые букеты продолжают занимать лидирующие позиции в розничных продажах. Королева цветов становится главным способом продемонстрировать своё внимание для людей по всему миру. Зная небольшой набор простых и доступных способов можно существенно продлить жизнь розовому букету (при учёте изначальной свежести цветов – ведь нередко сами флористы активно «продлевают жизнь» срезанным цветкам).

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Рекомендации по сохранению свежести срезанных роз

После получения не стоит спешить с тем, чтобы немедленно поставить розы в воду. Эта ошибка зачастую приводит к нарушению акклиматизации цветов. Особенно это актуально в зимний сезон.

Нужно лишь завернуть букет в предварительно увлажнённую марлю и оставить в тёмном месте при комнатной температуре на несколько часов.

После указанного времени действовать рекомендуется следующим образом:

концы стеблей срезать под углом 45°;

вода в вазе должна быть прохладнее комнатной температуры;

в воде должны быть только стебли (не ветки, и не листья);

важно, чтобы «горло» вазы было широким;

запрещается соседство роз с другими цветами;

в воду нужно добавить чайную ложку сахара и 1-2 таблетки «аскорбинки».

Прохладная вода (но не холодная) сохранит цветы дольше. Все потому, что в тёплой воде патогенные микроорганизмы развиваются значительно быстрее.

Именно для замедления их развития и рекомендуется использовать таблетку ацетилсалициловой кислоты или активированного угля.

Регулярная замена воды в вазе

Чтобы сохранить букет роз на рекордные две недели, рекомендуется менять воду в вазе каждый день (с соблюдением всех предыдущих рекомендаций). Кроме того, подрезать стебель на 1 см следует после каждой замены воды.

Не стоит располагать розы на подоконнике, под прямыми солнечными лучами. Тепло радиаторов отопления или обогревателей также негативно сказываются на сохранении букета.

Если в квартире жарко, душно, имеет смысл опрыскивать букет роз из пульверизатора. Критически важно, чтобы вода не попадала внутрь бутонов. То есть опрыскивать важно под прямым углом к стеблю.

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В ролике перечислены 6 правил для сохранения букета из роз: