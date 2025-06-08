Современные технологии печати на футболках

Футболки – один из немногих популярных видов в одежде, на которых уместно размещать различные изображения. Через них можно продвигать логотипы и товарные знаки, бренды, названия. В них выражение предпочтений и наклонностей, проявление хобби. Лучшие способы печатать сейчас изображения на ткани футболок – цифровой, сублимационный, шелкографический, термотрансферный. Заказать печать на футболках в СПб можно на сайте https://spb.pechat-pro.ru/service/pechat-na-futbolkax/.

Печать цифровым способом

Прямой цифровой печатью изображения на ткани формируются специально предназначенными для этого принтерами.

Они осуществляют печать с многоцветными дизайнами, в том числе малыми тиражами. Обладают преимуществами:

мельчайшей детализацией;

нанесением тонких линий;

созданием сложных ярких градиентов.

Но для них требуются особые текстильные краски, а печать возможна в большинстве только по натуральным тканям.

Сублимационный способ

В этой печати используются физические процессы сублимации.

Применяемая высокая температура приводит к преобразованию твердых порошкообразных чернил в газообразную субстанцию. Она распространяется в тканевых волокнах, оседая, пропитывает их.

Метод обладает такими преимущественными особенностями:

Можно покрывать изображениями синтетические ткани из полиэстера, искусственного шелка, других подобных им.

Изображения не боятся стирок и длительных носок. Не растрескиваются, не отшелушиваются и не отслаиваются.

Распространяясь по отдельным волокнам, чернильные краски передают мелкую детализацию, с тонкими цветовыми переходами.

Единственное ограничение – не всей синтетике подойдет высокая температура при печати.

Метод шелкографической печати

Способ по-другому называется трафаретной печатью.

Чтобы получить на тканевой поверхности изображения, используются сетчатые трафареты. Выигрышные особенности такого способа нанесения картинок:

Можно изменять масштабы, размерность изображений – от мелких до крупных форматов.

Впитываемость красок в волокнах приводит к высокой устойчивости изображений во время стирок, и при сторонних механических воздействиях.

Сублимация подходит для больших тиражей.

Из-за сложности подготовки, сублимация не эффективна экономически на малых тиражах.

Работа с термотрансферной печатью

Другое название – печать термопереносом.

Она также не является прямой, используется промежуточный носитель картинки – специальная пленка или бумага. Изображение переносится термопрессом под высоким давлением и температурой.

Положительные особенности способа:

Возможность нанесения на малодоступных и неудобных деталях: карманах, клапанах, рукавах и их резинках.

Изображения рельефные, приятные тактильно.

Стойкость к воде и ультрафиолету, истиранию.

Минус способа – невозможность передачи мелких деталей.