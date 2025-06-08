Современные технологии печати на футболках
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Современные технологии печати на футболках

8 июня 2025

Футболки – один из немногих популярных видов в одежде, на которых уместно размещать различные изображения. Через них можно продвигать логотипы и товарные знаки, бренды, названия. В них выражение предпочтений и наклонностей, проявление хобби. Лучшие способы печатать сейчас изображения на ткани футболок – цифровой, сублимационный, шелкографический, термотрансферный. Заказать печать на футболках в СПб можно на сайте https://spb.pechat-pro.ru/service/pechat-na-futbolkax/.

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Печать цифровым способом

Прямой цифровой печатью изображения на ткани формируются специально предназначенными для этого принтерами.

Они осуществляют печать с многоцветными дизайнами, в том числе малыми тиражами. Обладают преимуществами:

  • мельчайшей детализацией;
  • нанесением тонких линий;
  • созданием сложных ярких градиентов.

Но для них требуются особые текстильные краски, а печать возможна в большинстве только по натуральным тканям.

Сублимационный способ

В этой печати используются физические процессы сублимации.

Применяемая высокая температура приводит к преобразованию твердых порошкообразных чернил в газообразную субстанцию. Она распространяется в тканевых волокнах, оседая, пропитывает их.

Метод обладает такими преимущественными особенностями:

  • Можно покрывать изображениями синтетические ткани из полиэстера, искусственного шелка, других подобных им.
  • Изображения не боятся стирок и длительных носок. Не растрескиваются, не отшелушиваются и не отслаиваются.
  • Распространяясь по отдельным волокнам, чернильные краски передают мелкую детализацию, с тонкими цветовыми переходами.

Единственное ограничение – не всей синтетике подойдет высокая температура при печати.

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Метод шелкографической печати

Способ по-другому называется трафаретной печатью.

Чтобы получить на тканевой поверхности изображения, используются сетчатые трафареты. Выигрышные особенности такого способа нанесения картинок:

  • Можно изменять масштабы, размерность изображений – от мелких до крупных форматов.
  • Впитываемость красок в волокнах приводит к высокой устойчивости изображений во время стирок, и при сторонних механических воздействиях.
  • Сублимация подходит для больших тиражей.

Из-за сложности подготовки, сублимация не эффективна экономически на малых тиражах.

Работа с термотрансферной печатью

Другое название – печать термопереносом.

Она также не является прямой, используется промежуточный носитель картинки – специальная пленка или бумага. Изображение переносится термопрессом под высоким давлением и температурой.

Положительные особенности способа:

  • Возможность нанесения на малодоступных и неудобных деталях: карманах, клапанах, рукавах и их резинках.
  • Изображения рельефные, приятные тактильно.
  • Стойкость к воде и ультрафиолету, истиранию.

Минус способа – невозможность передачи мелких деталей.



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