Как установить жалюзи горизонтальные на пластиковые окна

Жалюзи это один из способов декорирования оконного проема. Подобные конструкции пользуются большой популярностью, так как адаптируются практически под любой интерьер.

На рынке представлено несколько типов этой продукции, которые отличаются формой и размерами. Более детально ознакомиться с их техническими характеристиками можно на сайте proem.in.ua/dnepr.

Способы монтажа

Горизонтальные жалюзи представляют собой небольшие пластины, которые соединяются между собой с помощью нитей. Это позволяет регулировать расположение этих элементов в пространстве. Перед тем, как приступать к установке жалюзи, следует подобрать вариант их крепления.

Монтироваться подобные конструкции могут такими основными способами:

Установка над оконным проемом. Жалюзи при этом закрывают полностью все пространство окна. При этом не затрагиваются откосы и сам каркас рамы.

Монтаж внутри оконного проема. В таком случае жалюзи помещается внутрь отверстия между откосами. Прикрепляют конструкцию потолку этого проема.

Фиксация к раме. Жалюзи такого типа также полностью закрывают окно, но крепежные элементы уже располагаются сверху над обеими створками.

Крепление к каждой створке. Этот подход очень похож на предыдущий способ, но здесь жалюзи разделяются на небольшие куски, равные по ширине отдельной створке. Подобная конструкция очень удобна, так как позволяет регулировать положение механизма независимо друг от друга.

Алгоритм монтажа

Процесс установки горизонтальных жалюзи на пластиковые окна можно разбить на несколько последовательных шагов:

В первую очередь собирается вся конструкция. При этом следует соблюдать рекомендации производителя. Это позволит быстро и качественно сконструировать жалюзи. После этого к каркасу прикрепляются специальные крепежные элементы. Размещаются кронштейны на верхней панели жалюзи. На данном этапе вся собранная конструкция устанавливается на место будущего крепления. Важно при этом сделать разметку размещения крепежей. Для этого используйте маркер или простой карандаш. Когда разметка сделана, следует прикрепить кронштейны. Чтобы это сделать, следует предварительно их отсоединить от основной конструкции. Фиксируются они к каркасу с помощью саморезов. В некоторых случаях крепление может происходить на специальный клей или двусторонний скотч. Завершается монтаж прикреплением жалюзи к крепежной системе.

Монтаж горизонтальных жалюзи это простая операция, требующая только внимательности и аккуратности.