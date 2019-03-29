Как разместить рекламу на билбордах

Билбордом или бигбордом называют рекламный щит, размещаемый вдоль транспортных магистралей. Сегодня этот вид наружной рекламы является одним из наиболее востребованных, ведь необходимая информация будет донесена до огромного количества людей.

Но для того, чтобы реклама на билбордах была по-настоящему эффективной, необходимо соблюдать основные правила ее размещения. Специалисты советуют не перегружать рекламный щит информацией и замысловатыми надписями.

Виды билбордов

Производство билбордов является достаточно затратным, поэтому многие компании попросту их арендуют. Выбор места расположения во многом зависит от того, на какую целевую аудиторию направленная конкретная рекламная кампания.

На сегодняшний день доступны такие виды бигбордов:

Классический рекламный щит. Это прямоугольный билборд размером 3 на 6 метра. Такой щит может оклеиваться с одной или двух сторон. Размещение информации на стороне «А», обращенной к потоку, будет стоить дороже, а реклама на противоположной стороне обойдется немного дешевле. V-образный щит. Такие бигборды всегда обклеиваются с двух сторон. Треугольник. Так называют конструкции, состоящие из трех соединенных между собой щитов. Призматрон или призма является динамической конструкцией. Такой щит состоит из отдельных трехгранных сегментов, которые синхронно вращаются. Таким образом происходит смена изображения.

Выбор конкретной конструкции во многом зависит от финансовых возможностей того, кто заказывает рекламу. Но специалисты отмечают, что динамическое изображение запоминается лучше. К тому же, наличие других рекламных щитов «засоряет» внимание потенциальных клиентов.

Особенности размещения рекламы на билбордах

Средства, вложенные рекламные кампании, достаточно быстро окупаются, если ход такой кампании был продуман грамотно. Размещение рекламы на билбордах также должно проводиться с учетом некоторых правил:

разработка дизайна щита осуществляется после подбора целевой аудитории и с учетом ее потребностей;

не стоит наносить на изображение прописные шрифты, информация должна быть легко читаемой;

у потенциального клиента есть всего несколько секунд для того, чтобы увидеть и осмыслить изображение, нанесенное на щит. Поэтому не нужно засорять его большим количеством картинок и текста.

Если разработкой рекламы на бигборде занимались опытные специалисты, то она будет весьма успешной. Длительное размещение этого изображения приводит к тому, что люди лучше запоминают бренд. А значит при выборе конкретного товара он автоматически обратит внимание на известную ему торговую марку.

