Как ускоряет Бетатрансфер Касса прием платежей с новыми банками

Значительное число банковских клиентов консервативны донельзя. Дескать, оплата работает — зачем ее перенастраивать? Однако в экономический кризис мобильность низшего экономического звена воистину взлетела. Часть банков закрылась, другая ввиду большой потери доходов начинает выставлять неприемлемые условия.

Итог один — нужны новые пути платежей, столь же надежные, но при этом без излишних проблем и для любого посетителя, и для сисадминов держателей порталов. Одни из лучших условий на отечественном рынке предоставляет компания Betatransfer Kassa.

Функционально прием оплаты во всех службах работает совершенно идентично. Клиентура подтверждает реквизиты свои и получателя — а вот в дальнейшем могут возникать нешуточные проблемы.

Все дело в том, что ряд видов электронной коммерции не слишком хорошо адаптирован к российским и соседним финансовым законам. Одновременно, казино с карибской, маврикийской или иной регистрацией могут спокойно работать в СНГ, но зачастую задержки оплаты слишком высоки. А это вредит и репутации портала, и финансовому положению каждого отдельно взятого игрока либо иного клиента.

Betatransfer Kassa уже пять лет на рынке, за это время мы были попросту обязаны адаптироваться к финансовым требованиям времени и выдать соответствующего качества продукт под любой банк.

Все, что лицензировано в России, СНГ и вообще окрестных регионах, может быть успешно адаптировано и под Ваш портал. Ведь среднестатистический прием платежей на сайте физ лицам проходит по общим правилам. Вопрос лишь в компетентности тех, кто реализует данный проект.

Наши программисты не зря хвалятся безупречным опытом. Посреди всех биржевых штормов последней пятилетки они выдают продукт действительно универсальный и мирового уровня. Казино, форекс, дейтинг — к любым этим направленностям можно и нужно успешно применять максимальное количество современных банковских систем.

Общие показатели эффективности, независимо от пула выбранных банков, растут кратно. Не бывает лишних путей пополнения аккаунта или вывода средств — клиент обязательно оценит заботу о нем, больший финансовый поток позволит Вам, в свою очередь, на более выгодных условиях договариваться об обновлении партнерских программ.

Что еще больше удешевит и сделает конкурентоспособным Ваш сервис на фоне огромного количества менее расторопных аналогов.