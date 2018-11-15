Как дать объявление в газету

Несмотря на большую распространенность различных Интернет-ресурсов, объявления в газетах по-прежнему остаются действенным способом рекламы товаров или услуг. Особенно это актуально для небольших населенных пунктов.

Например, на сайте http://www.vabanktver.ru/dat_obiyavlenie_tver.php можно узнать все о том, как разместить бесплатное объявление в Твери. Подобные издания есть практически в каждом городе нашей страны.

Какой бывает реклама в газете

Объявление в газете могут носить частный характер, но их также размещают и начинающие предприниматели. Такая реклама бизнеса достаточно эффективна, при этом она не требует больших финансовых затрат.

Обычно объявления в газетах бывают двух типов:

Строчная реклама отличается небольшими размерами текста. Как правило, текст такого объявления не бывает больше 200 знаков, поскольку стоимость такой рекламы зависит именно от этого параметра. Целесообразно размещать подобные объявления в специализированных рубриках или изданиях. Модульная реклама представляет собой отдельные рекламные блоки, на которых помимо текста можно разместить различные картинки, например, фотографию товара.

Модульные блоки являются более эффективным способом рекламы в сравнении с обычным строчным объявлением, но и стоимость у них выше.

Способы размещения

Как правило, все печатные издания предоставляют своим клиентам несколько способов подачи рекламных объявлений. Заказать рекламу или разместить частное объявление можно так:

по телефону принимают исключительно бесплатные объявления. Обычно они касаются продажи частного имущества, принадлежащего человеку, подающего данное объявление;

в пунктах приема объявлений, а также в головном офисе. Многие газеты организуют такие пункты в разных районах города для удобства своих читателей. Здесь принимают объявления как частного, так и коммерческого характера;

на сайте издания в онлайн-режиме.

Кроме того, многие издания печатают специальные купоны в каждом номере. Если человеку нужно подать объявление, но он не может воспользоваться ни одним из перечисленных выше способов, то ему нужно заполнить данную форму и выслать ее по почте. Адрес редакции обычно размещается там же.

Если объявления размещаются бесплатно, то обычно существуют ограничения по их количеству. Регламентируется и время, в течение которого один человек может размещать бесплатную рекламу частного характера.