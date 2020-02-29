Виды, характеристики и сфера применения перчаток DERMAGRIP

Перчатки – необходимый аксессуар во многих профессиях. Медицина, уборка, работа с агрессивными химическими элементами – все это предусматривает защиту рук. Перчатки DERMAGRIP отличаются высоким качеством и практичностью.

Компания производитель предлагает разные варианты перчаток, которые могут быть использованы в разных сферах деятельности. Синтетические и из натурального латекса гивеи медицинские смотровые перчатки производства компании WRP, Малайзия — Дермагрип.

Виды перчаток DERMAGRIP.

Латексные. Эти перчатки могут быть разного цвета и размера. При необходимости подбирается нужный вариант. Они могут быть тонкие или более прочные. Смотря для каких целей используются.

Нитриловые. Эти перчатки тоже могут быть разных размеров и вариантов. Они могут иметь напыление или удлиненный манжет. Такая модель тоже может иметь разную плотность. Выбор таких перчаток зависит от сферы применения.

Характеристики перчаток DERMAGRIP.

Благодаря современным технологиям производства перчатки DERMAGRIP имеют уникальные характеристики.

Во-первых, отмечается высокая прочность изделия, не зависимо от того, какой вид перчаток выбран. Все модели выполняют свою функцию и не рвутся. Это качество высоко оценено потребителями и именно поэтому перчатки DERMAGRIP пользуются таким широким спросом во многих странах.

Во-вторых, в производстве этих перчаток используется натуральный латекс. Это позволяет избежать аллергических реакций и раздражений. Пользоваться такими перчатками может каждый.

В-третьих, перчатки DERMAGRIP характеризуются высокой стойкостью к агрессивным и многим химическим элементам. Это качество позволяет использовать эти перчатки в разных сферах деятельности.

Сфера применения

Благодаря своим свойствам и невысокой стоимости эти перчатки широко используются в разных сферах.