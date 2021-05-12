Почему выращивать бройлеров - выгоднее, чем ходить на работу?

Бройлеры, в отличие от других цыплят, славятся быстрым набором веса. Именно поэтому они так популярны в качестве мяса для продажи. В этом бизнесе есть несколько направлений, для успешного старта достаточно выбрать одно из них. Можно заняться селекцией бройлеров, реализовывать яйца для инкубации, заняться разведением, продажей крохотных цыплят либо продавать пух и перья, словом, вторичную продукцию.

Кроме того, можно заняться бизнесом, который коррелирует с основным, начать производство оборудования и корма.

Как говорится, было бы желание! Ну и финансы. При этом стоит учесть, что селекция бройлеров требует особых умений, а также готовую птицефабрику.

Чтобы начать производительность нужно купить инкубатор для бройлеров, а также брудер для птенцов, в противном случае, цыплята вымрут, останется лишь 30% приплода.

Достоинства и недочеты бизнеса

Каковы же плюсы этой специфической деятельности? Во-первых, нет нужды в аренде специального помещения. Организовать бизнес достаточно во дворе частного дома.

Кроме того, для стартапа не требуется больших вложений, сами бройлеры весьма неприхотливы – они устойчивы к болезням. К тому же, это именно тот вид бизнеса, в котором возможна отличная рентабельность, достаточно быстрая окупаемость. Если купить брудер для бройлеров цыплят, то риски снизятся к нулю.

Несмотря на очевидные плюсы, есть свои риски. Главный из них связан с инфицированием, способным негативно повлиять на количество особей. Также среди недостатков стоит учесть непостоянные цены на куриное мясо, на которые влияют спады, подъемы экономики.

Совершенно очевидно, что нет смысла растить сразу большое поголовье птиц, а начать с малого для оценки своих возможностей. Лучше самостоятельно вывести птенцов в инкубаторе, поместить их в брудер для цыплят, купить который можно на нашем сайте.

Составление сметы

Пожалуй, золотое правило любого бизнеса состоит в том, чтобы спланировать заранее потенциальные расходы.

Так, на начальных этапах «птичье» дело может потребовать аренды помещения под птичник, а также соответствующие внутренние работы – монтаж клеток, проведение системы отопления, вентиляции, электричества.

Раскошелиться придется на подстилки, кормушки, корм, а также на инкубатор и брудер для цыплят, купить его по низкой цене можно в нашем интернет-магазине. Кроме того, стоит учесть оборудование, в котором будут храниться тушки. При этом, все перечисленное составляет хотя и основную, но далеко не единственную часть расходов.

В заключение стоит добавить, что дополнительных хлопот потребует юридическое оформление бизнеса. Он будет зарегистрирован в качестве фермерского хозяйства, ИП, либо же ООО.

Таким образом, открывая куриную ферму нужно в первую очередь решить, где купить брудер для цыплят и инкубатор для желаемого количества поголовья.