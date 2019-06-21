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Как учиться в Канаде

21 июня 2019

Прекрасная страна с отличной экологией и колоритными городами населенными преимущественно иммигрантами привлекает интерес не только туристов. Здесь расположены различные университеты, обучение в которых считается престижным.

Эта статья расскажет о том, как попасть на учебу в Канаду и получить высшее образование. Подробнее про обучение в Канаде для казахстанцев можно прочитать тут http://vaeducation.kz/ru/catalogs/11314/kanada.html .

Образование в Канаде

Образовательная система страны развита на высоком уровне. Здесь сочетается процесс обучения студентов с возможностями роста личности.

Наличие сильной практической и теоретической основ обучения позволяет добиться максимальных результатов в обучении. Система образования включает в себя ряд особенностей:

  • разделение учащихся на небольшие студенческие группы. Это дает возможность повысить уровень обучения и восприятия качественной информацией;
  • Трудоустройство — дипломы университетов Канады признаны во всем мире и входят в рейтинг 50 знаменитых Вузов мира. Университеты связаны с исследовательской деятельностью, что позволяет повышать уровень обучения;
  • Относительная дешевизна обучения. По отношению к другим странам, обучение в Канаде стоит на 1/3 дешевле и идеально подходит для приезжих студентов;

Занимает 1 место по уровню жизни. Здесь проживают более половины долгожителей мира. Причиной этому служит спокойная окружающая среда, высокий уровень питания и проживания и развитая инфраструктура.

Как учиться в Канаде

Для этого необходимо выполнить все условия:

  • Отличное знание английского или французского языков. Согласно требованиям он должен равняться 6-7,5 баллам. Иначе нет смысла оформлять документы.
  • Конкретизировать цели нахождения в стране – обучение или иммиграция.

Определиться с видом обучения, выбрать направление и специальность, подыскать вуз заранее. Так как в законодательстве Канады допускается совмещение учебы и работы, нужно рассмотреть конкретные вузы и выбрать специальность, по которой легко устроиться на работу и набираться опыта. Правильный выбор профессии дает возможность получения вида на жительство.

Согласно закону, канадские университеты сами определяют критерии отбора абитуриентов. Подать заявление на зачисление и собрать необходимый перечень документов и отправить их в вуз. Языковые требования так же нестандартны, детальная информация предоставляется на сайтах вузов.

Получив письмо с уведомлением о принятии на работу, нужно подготовить документы для проживания в стране на время обучения. Помимо визы требуется и разрешение на учебу. Еще одним плюсом обучения в Канаде является возможность оформить визу на близких родственников (пап, мам, детей или одного из супругов).

Выполнив все эти утомительные процедуры, можно смело отправляться учиться за границей.



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