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Как тестировать б/у видеокарту?
11 февраля 2019

После появления технологии блокчейна, рынок подержанных запчастей для компьютеров буквально наводнили б/у видеокарты. При этом их цена отличается от нового аналога в магазине в разы. Нет ничего удивительного в том, что очень многие пользователи хотели бы приобрести б/у комплектующие на весьма выгодных финансовых условиях. Однако, при выборе видеокарты, которая уже эксплуатировалась кем-то, необходимо помнить простую вещь – весьма вероятно, оборудование уже успело выработать свой ресурс. Речь идёт о том, что перед покупкой б/у видеокарты (особенно это касается непроверенных источников – авито, «друзей знакомых» и т.д.).

Б/у видеокарты в магазине KOROB можно приобрести на весьма привлекательных условиях. При этом можно быть уверенным в том, что исключительный мусор Вам точно не продадут. Ниже будут даны рекомендации, которые позволят самостоятельно осуществить проверку видеокарты.

Без компьютера обойтись вряд ли получится

Без компьютера обойтись вряд ли получится

Действительно, проверка видеокарт осуществляется с применением специализированного софта. Скачать его не составляет большого труда – он предоставляется на бесплатной основе.

Однако, на улице проверить видеокарту при покупке невозможно. Для тестов её придётся установить в ПК и «погонять» не менее нескольких суток в различных режимах. Ниже приводится примерный план действий:

  • скачиваем программу Furmark;
  • устанавливаем галки на «Dynamic background» и «Burn-in»;
  • сохраняем настройки и запускаем тест.

Настоятельно не рекомендуется устанавливать галку на «Xtreme burn-in». Этот стрессовый режим работы в прямом смысле может убить видеокарту. В особенности, если ресурса у неё и без того остался незначительный объём.

Многие профессионалы не рекомендуют затягивать тест дольше получаса.

Как понять, что видеокарта не рекомендована для покупки?

Как понять, что видеокарта не рекомендована для покупки?

Furmark обладает всеми необходимыми средствами, чтобы «нагрузить» весь доступный функционал видеокарты. Можете не сомневаться в том, что Furmark значительно эффективнее нагружает оборудование, чем любая современная видеоигра (большая их часть оптимизированы).

Особое внимание уделяйте тесту на первых трёх минутах.

Естественно, высокая интенсивность работы неминуемо приведёт к увеличению рабочей температуры видеокарты. Верхний предел производители устанавливают на 120 градусах. При превышении этой температуры оборудование в прямом смысле выгорает.

Если после 3 минут теста график температуры показывает 90-92 градуса и график идёт по прямой (увеличения температуры не происходит), карта вполне рекомендована для покупки и дальнейшей эксплуатации. Помимо видеокарт korob.com.ua предлагает широкий спектр бытовой техники из Европы.

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В видео рассказывается о том, как не приобрести хлам вместо рабочей видеокарты:

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