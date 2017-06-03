Как сшить трикотажную футболку?

Пошив футболки своими руками уже не является чем-то уникальным или редко встречающимся. Сегодня вполне каждая девушка, у которой есть швейная машина сможет самостоятельно сделать простую трикотажную футболку практически за час (трикотаж идеально подходит для тех, кто никогда не занимался кройкой и шитьём в качестве первой практики).

На странице онлайн-магазина можно найти мужской трикотаж. По большому счету, пошив мужской футболки от женской отличается лишь использованием другой выкройки. Но если Вы хотите порадовать своего любимого мужчину модной и комфортной, то данная статья поможет Вас сделать это.

Где взять лекала?

Гарантия качественной посадки изделия (несмотря на выраженную стрейчевость материала) обеспечивает подходящее лекало. Чтобы не морочить себе голову многоступенчатыми построениями, настоятельно рекомендуется взять уже готовую футболку (старую) и разобрать её на отдельные части:

передняя половинка;

задняя половинка;

рукав.

По сути – это уже готовое лекало. Необходимо лишь во время обведения лекал на выбранной ткани, добавить припуск на швы. В отношении трикотажа речь идёт о 0,7 см. Это ширина оверложной строчки.

Если у Вас нет под рукой оверлока, даже не начинайте работу с трикотажем. Никакой зигзаг не позволит эффективно обработать срезы. Ткань всё равно будет сыпаться.

Обработка срезов

Стачать отдельные части – проще просто. Однако, дополнительно потребуется выполнить обработку свободных срезов (нижний срез, горловина, рукава). Для обработки горловины рекомендуется вырезать небольшую полоску материала (не более двух сантиметров), стачать её по краям, сложить вдвое по длинной стороне.

Вот и обтачка для горловины практически готова. Необходимо лишь совместить её с самой горловиной и прострочить. Не забудьте об утюжке. Кстати говоря, все швы заутюживаются в сторону спинки.

Низ обработать ещё проще. Необходимо подвернуть ткань (как правило 1,5-2 см) и прострочить при помощи специальной иглы для стрейчевых тканей.

В результате у нас получается лёгкая и актуальная в любой сезон трикотажная футболка.

Быть может, на первую футболку уйдёт порядочное количество времени. Однако, вторая будет пошита уже в течение одного часа.

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Ниже приводится полный мастер-класс пошива футболки по готовой выкройке: