Как использовать SEO для продвижения сайта

SEO продвижение сайтов в поисковых системах – самый эффективный, хоть затратный и продолжительный способ. С ним не сравнится контекстная и медийная, наружная реклама, продвижение через социальные сети, контент-маркетинг и почтовые рассылки. Но все эти способы SEO оптимизирует и объединит с общей целью развития бизнеса через сайт.

Что делает SEO продвижение сайта

SEO обеспечивает поисковую оптимизацию, повышая рейтинг ресурса в поисковых системах.

Так сайт продвигается на первые позиции в поисковой выдаче, откуда, наконец, его смогут видеть пользователи целевой аудитории, делающие запросы на покупку товаров и услуг, которые предлагает сайт. Таким образом, без продвижения сайта вверх поискового списка, его не увидят, он не будет получать клиентов, и делать продажи.

Деньги на рекламу потратятся впустую. SEO оптимизация строится на привязке действий к ключевым словам и фразам, свойственным направлению сайта. Комплекс работ включает два больших этапа:

Внутренней оптимизации. С определением семантического ядра ключевых слов на сайте, технической оптимизацией, устранением ошибок.

Оптимизации внешней – повышается значимость сайта в интернет-среде и перед поисковыми системами, нарабатывая поток качественных внешних ссылок на сайт, привлекая трафик ЦА для продаж.

Первый результат – ведущие позиции в поисковой выдаче. Дальнейшая постоянная работа – это поддержание достигнутого рейтинга и наращивание целевого трафика клиентов.

Пошаговая SEO оптимизация

Комплексное продвижение сайта выполняется поэтапно:

Индексация сайта по алгоритмам Яндекс и Гугл.

Техническая оптимизация. Проверяются коды ответов сервера браузерам и поисковым системам, корректный доступ поисковым роботам на сайт через файл robots.txt, код HTML сайта для индексации страниц.

Корректировка контента: удаление дублей в страницах и мета-тегах, спама. Наполнение уникальным контентом.

Упорядочение понятных людям ссылок ЧПУ. Перекрестные ссылки переходов между страницами.

Аудит юзабилити – удобства сайта для пользователей.

Проверка обратной связи: работоспособность форм для ввода запросов на HTML, корректные и полные контакты.

Работа с внешними ссылками: наработка новых, выделение активных, удаление неработающих, спамных.

Результаты продвижения

За неполный год промежуточные результаты:

За месяц сайт виден поисковыми системами, растет трафик из поиска.

До 3 месяцев – трафик растет, 20% запросов в первой десятке поисковой выдачи.

До полугода – половина запросов в десятке выдачи. Растут заявки вместе с трафиком.

На восьмой месяц – в ТОП-10 уже 70% запросов. Заявки стабильным потоком.

Результатом продвижения с PR-VOLGA становится стабильно растущий поток заявок вместе с ростом продаж и прибыли или целевых действий, широта охвата ЦА, укрепление имиджа и повышение узнаваемости.