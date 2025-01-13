Как использовать SEO для продвижения сайта
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Как использовать SEO для продвижения сайта

13 января 2025

SEO продвижение сайтов в поисковых системах – самый эффективный, хоть затратный и продолжительный способ. С ним не сравнится контекстная и медийная, наружная реклама, продвижение через социальные сети, контент-маркетинг и почтовые рассылки. Но все эти способы SEO оптимизирует и объединит с общей целью развития бизнеса через сайт.

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Что делает SEO продвижение сайта

SEO обеспечивает поисковую оптимизацию, повышая рейтинг ресурса в поисковых системах.

Так сайт продвигается на первые позиции в поисковой выдаче, откуда, наконец, его смогут видеть пользователи целевой аудитории, делающие запросы на покупку товаров и услуг, которые предлагает сайт. Таким образом, без продвижения сайта вверх поискового списка, его не увидят, он не будет получать клиентов, и делать продажи.

Деньги на рекламу потратятся впустую. SEO оптимизация строится на привязке действий к ключевым словам и фразам, свойственным направлению сайта. Комплекс работ включает два больших этапа:

  • Внутренней оптимизации. С определением семантического ядра ключевых слов на сайте, технической оптимизацией, устранением ошибок.
  • Оптимизации внешней – повышается значимость сайта в интернет-среде и перед поисковыми системами, нарабатывая поток качественных внешних ссылок на сайт, привлекая трафик ЦА для продаж.

Первый результат – ведущие позиции в поисковой выдаче. Дальнейшая постоянная работа – это поддержание достигнутого рейтинга и наращивание целевого трафика клиентов.

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Пошаговая SEO оптимизация

Комплексное продвижение сайта выполняется поэтапно:

  • Индексация сайта по алгоритмам Яндекс и Гугл.
  • Техническая оптимизация. Проверяются коды ответов сервера браузерам и поисковым системам, корректный доступ поисковым роботам на сайт через файл robots.txt, код HTML сайта для индексации страниц.
  • Корректировка контента: удаление дублей в страницах и мета-тегах, спама. Наполнение уникальным контентом.
  • Упорядочение понятных людям ссылок ЧПУ. Перекрестные ссылки переходов между страницами.
  • Аудит юзабилити – удобства сайта для пользователей.
  • Проверка обратной связи: работоспособность форм для ввода запросов на HTML, корректные и полные контакты.
  • Работа с внешними ссылками: наработка новых, выделение активных, удаление неработающих, спамных.

Результаты продвижения

За неполный год промежуточные результаты:

  • За месяц сайт виден поисковыми системами, растет трафик из поиска.
  • До 3 месяцев – трафик растет, 20% запросов в первой десятке поисковой выдачи.
  • До полугода – половина запросов в десятке выдачи. Растут заявки вместе с трафиком.
  • На восьмой месяц – в ТОП-10 уже 70% запросов. Заявки стабильным потоком.

Результатом продвижения с PR-VOLGA становится стабильно растущий поток заявок вместе с ростом продаж и прибыли или целевых действий, широта охвата ЦА, укрепление имиджа и повышение узнаваемости.



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