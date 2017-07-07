Как сшить поварской колпак?

В общепринятой форме повара обязательно присутствует колпак. Причём, носить его обязан абсолютно каждый, кто находится на кухне. Вне зависимости от занимаемой должности (шеф, су-шев, помощник на заготовках и т.д.). Дело в том, что поварской колпак обеспечивает необходимый уровень санитарного контроля.

Форма для персонала кухни на заказ зачастую покупается ресторанами. Безусловно, в интересах владельца ресторана сделать так, чтобы форма обеспечивала максимальный комфорт работнику во время выполнения своих прямых обязанностей. Чем меньше отвлекающих факторов, тем лучше.

Использование простейшей выкройки

Чтобы снять или надеть колпак его необходимо взять рукой или двумя руками. Речь идёт о том, что колпак быстрее всего загрязняется и приходит в негодность. Но это не означает, что придётся заказывать все новый комплект целиком.

Вполне можно попробовать сшить его самостоятельно. Для этого не потребуется каких-то узкоспециализированных навыков. При должном подходе и внимании сшить себе новый поварской колпак сможет решительно каждый.

Для пошива потребуется следующее:

хлопковый материал (белый);

нитки (белые);

набор игл;

сантиметровая лента;

ножницы;

швейная машина.

Одного метра материала окажется вполне достаточным для пошива колпака. На первом этапе необходимо измерить обхват головы. Выполняется это следующим образом – сантиметровая лента располагается над бровями и опоясывает голову по окружности. Снятая мерка используется для корректировки выкройки.

Стоит ли в принципе использовать выкройку?

Отметим, что самостоятельный пошив колпака в подавляющем большинстве случаев выполняется на замену повреждённому или не отстирывающемуся колпаку. Чтобы без толку не выкидывать старый колпак, можно распороть его по швам.

В этом случае мы получаем полноценную готовую выкройку. Причём с уже отложенными припусками на швы. Всё, что требуется – это обвести полученные детали на полотне, вырезать их и сшить.

Не забудем об использовании флизелина или дублерина. Ведь колпак должен стоять (подобно цилиндру), а не лежать на голове. Флизелин/дублерин проклеивается только на тулье.

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В видео будут продемонстрированы все этапы создания поварского колпака: