Что такое офсетная печать визиток
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Что такое офсетная печать визиток

22 декабря 2023

Визитки являются лицом компании или же человека, который занимается определённым делом. В связи с этим её оформление должно быть на высшем уровне.

Офсетная печать

Заказчик постоянно сталкивается с выбором, какую именно технологию выбрать при печати визиток.

Выбор стоит между офсетной печатью визиток и цифровой. Чаще всего предпочтение отдаётся первой технологии. Офсетная печать представляет собой классический вариант. Она обладает приемлемой стоимостью при печати большого тиража (более 1000 штук). Тут есть возможность применить бронзовые либо серебряные, а также золотистые краски.

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Такой тип печати обеспечивает оптимальный уровень цветности. Период производства чаще всего занимает более одних суток. Это обусловлено тем, что потребуется пройти определённые стадии:

  • Подготовка перед процессом печати.
  • Создание изделия.
  • Последующая обработка, куда входят тиснение или фальцовка, лакировка либо ламинирование.

Особенности метода

У офсетной печати визиток присутствует множество положительных качеств. К основным относят:

  • Низкая себестоимость.
  • Выразительность оттенков и высокие качественные показатели цветопередачи.
  • Возможность взаимодействовать с различными материалами при создании изделий.
  • Оригинальность внешнего вида.
  • Передача миниатюрных элементов и точность линий.
  • Высокие показатели точности оттиска.
  • Элегантность внешнего вида по завершении процесса печати.

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Технология является высококачественной. Но есть определённые нюансы, которые с этим сопряжены. В правильном решении относительно цветовой гаммы возможно убедиться, сделав пробный экземпляр.

Заказчик должен к процессу подходить со всей ответственностью. Это связано со сложными задачами большого тиража. Единственным гарантом положительного результата станет офсетная цветопроба. Она производится вручную, используя специально предназначенное оборудование. В сравнении с цветопробой в цифровой печати стоимость подобной услуги будет больше. Представляться цветопроба может в трёх различных вариациях. Чтобы точно понять, как в итоге будет выглядеть визитка, фрагмент печати увеличивается. Проверяется исходный образец, который можно сделать на тон темнее либо светлее.

В зависимости от желания заказчиков может производиться необходимая коррекция цветовой гаммы. Проверке также подвергаются такие параметры, как лакировка и тиснение.



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