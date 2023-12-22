Что такое офсетная печать визиток

Визитки являются лицом компании или же человека, который занимается определённым делом. В связи с этим её оформление должно быть на высшем уровне.

Офсетная печать

Заказчик постоянно сталкивается с выбором, какую именно технологию выбрать при печати визиток.

Выбор стоит между офсетной печатью визиток и цифровой. Чаще всего предпочтение отдаётся первой технологии. Офсетная печать представляет собой классический вариант. Она обладает приемлемой стоимостью при печати большого тиража (более 1000 штук). Тут есть возможность применить бронзовые либо серебряные, а также золотистые краски.

Такой тип печати обеспечивает оптимальный уровень цветности. Период производства чаще всего занимает более одних суток. Это обусловлено тем, что потребуется пройти определённые стадии:

Подготовка перед процессом печати.

Создание изделия.

Последующая обработка, куда входят тиснение или фальцовка, лакировка либо ламинирование.

Особенности метода

У офсетной печати визиток присутствует множество положительных качеств. К основным относят:

Низкая себестоимость.

Выразительность оттенков и высокие качественные показатели цветопередачи.

Возможность взаимодействовать с различными материалами при создании изделий.

Оригинальность внешнего вида.

Передача миниатюрных элементов и точность линий.

Высокие показатели точности оттиска.

Элегантность внешнего вида по завершении процесса печати.

Технология является высококачественной. Но есть определённые нюансы, которые с этим сопряжены. В правильном решении относительно цветовой гаммы возможно убедиться, сделав пробный экземпляр.

Заказчик должен к процессу подходить со всей ответственностью. Это связано со сложными задачами большого тиража. Единственным гарантом положительного результата станет офсетная цветопроба. Она производится вручную, используя специально предназначенное оборудование. В сравнении с цветопробой в цифровой печати стоимость подобной услуги будет больше. Представляться цветопроба может в трёх различных вариациях. Чтобы точно понять, как в итоге будет выглядеть визитка, фрагмент печати увеличивается. Проверяется исходный образец, который можно сделать на тон темнее либо светлее.

В зависимости от желания заказчиков может производиться необходимая коррекция цветовой гаммы. Проверке также подвергаются такие параметры, как лакировка и тиснение.