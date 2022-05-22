Как создать сайт на Вордпресс с нуля

Развитие проекта в интернете начинается с создания сайта. Для действующего проекта лучше заказывать сайт с продвижением у специалистов.

Для начинающих посильно создать сайт на Вордпресс самостоятельно, но без навыка процесс создания и развития сайта будет идти медленно, по мере обучения самого создателя сайта. Профессиональная разработка сайта на вордпресс под ключ будет выполнена специалистами компании MetaDiv.

Сайт на Вордпресс

Платформа Вордпресс является бесплатной, но от многих даже платных конструкторов отличается широкой функциональностью, огромным набором шаблонов для сайта и программных плагинов.

Платная часть платформы – для отдельных плагинов и сервисов.

Создание сайта с нуля самостоятельно поможет разобраться с основами построения платформы, прибегая к помощи профессиональной технической поддержки.

Название и структура сайта

Имя сайта определяется выбранным видом деятельности, и повлияет на выбор имени домена.

Структура сайта может быть следующей:

Landing Page, или одностраничник, может быть визиткой для компании, услуги или товара.

Многостраничный информационный сайт для большой компании или блогера.

Интернет магазин, имеет расширенные каталоги, страницы с товарами, разные плагины, формы для заказа и продажи.

Социальные сети, многие тоже на платформе Вордпресс.

Форумы с опросами и обсуждениями.

В зависимости от структуры и цели сайта выбираются соответствующие шаблоны.

Выбор хостинга и регистрация домена

Хостинг – это дом для сайта, где размещены его данные и программы, а домен – его квартира и адрес.

Лучше выбирать авторитетный, давно работающий хостинг с постоянно высоким рейтингом, по критериям:

Удобный и наглядный интерфейс и высокая скорость работы.

Наличие и сроки тестовых бесплатных тарифов.

Скорость отклика и компетентность технической поддержки.

Домены платные и бесплатные предлагает сам хостинг, в зависимости от доменной зоны. Зона и латинское имя домена выбирают для своей деятельности.

Регистрация домена проходит за несколько дней.

Сертификат безопасности

Сертификат SSL нужен обязательно, для доверия к сайту от других ресурсов. Цена может быть разной в зависимости от тарифов и акций.

Установка Вордпресс, плагины, шаблоны и темы

Платформа устанавливается автоматически. Нужно выбрать плагины и параметры, сохранить настройки и пароли доступа. Шаблоны и плагины лучше закачивать по мере их необходимости, чтобы не нагружать систему.

Первой выбирается тема для внешнего вида сайта. Шаблоны выбираются для нужной структуры и функций сайта.

Далее создается меню сайта, и он наполняется контентом – статьями, предложениями, формами связи и оплат, картами товаров, фото и графикой. Формируются удобные ссылки на страницы сайта для внешних ресурсов, и для навигации внутри сайта.

По мере развития и наполнения сайта будет меняться его структура, набор приложений, шаблонов и плагинов.