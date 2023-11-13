Как создать сайт интернет магазина

Интернет-магазины в онлайн-бизнесе одни из самых популярных. Это направление быстро развивается, и совершенствуются способы их создания. На начальном этапе развития бизнеса достаточно магазина на готовых шаблонах конструкторов.

Если бизнес растет, нужен сайт с индивидуальной разработкой. В первую очередь такие онлайн-магазины подойдут успешным предпринимателям в оффлайн-торговле. Для них это будет еще один канал сбыта, могущий сильно развиваться. Для начинающих – возможность начать предпринимательство с минимальными вложениями. Заказать профессиональную разработку сайта можно в компании Вебология по телефону +7 (812) 913-13-97.

Начало работ

Первый шаг – проработка схемы работы ИМ.

Он делится на две части:

Разработка структуры сайта (фронт-офис) и его взаимодействия через СМС и почтовые рассылки, формы обратной связи, чаты, звонки. Все, что нужно для общения с клиентами.

Работа служб обеспечения, скрытая от покупателей (бэк-офис). Доставка и поставки товаров, политика цен, служба снабжения. Интеграция структур в общую схему работы.

В общем, это сайт, клиенты, товары, и связи.

Стадии создания интернет-магазина

Сначала нужно определиться с товарами и аудиторией.

Товар (ниша) и цена, целевая аудитория

Выбрать товар для торговли.

Он должен быть не просто понравившимся, а иметь спрос. В этом поможет сервис Яндекс.Вордстат. Для каждого товара покажет количество запросов в сутки, месяц. Для выбранного товара определить образ покупателя, которому он нужен. Это необходимо, чтобы правильно строить рекламную политику – по регионам, возрастам и занятиям, видам социальных сетей.

Обзором конкурентов и оптового рынка определить цены, по которым можно продавать этот товар. Нужно проводить тестирование через рекламу – как товар пользуется спросом.

Снабжение

Схема поставок товара.

На все в начале бизнеса денег не хватит. Нужно находить оптовиков, дающих товары на реализацию, компании дропшипинга. Они поставят сами товар вашему покупателю со своего склада. Рассматривать варианты аутсорсинга отдельных подразделений – например, колл-центра. Не закупать товар большими партиями.

Структура продаж

Сначала не делать полностью автоматические продажи. Курьеры, наложенный платеж, согласование с менеджером. Иметь программ сверки остатков по складам. При наличии товара форма его оплаты открывается.

Структура сайта магазина

Проработать простой многоуровневый каталог для всего ассортимента, чтобы за два-три шага переходить к любому товару, после чего останется его оплатить.

Определить цены для всех позиций.

Создать карточки товаров – их красочные крупные изображения в разных ракурсах, описание и характеристики для пользователей.

Наладить обратную связь. Телефоны в рабочее время, чаты для дежурных модераторов с автоматическими шаблонами-заготовками.

Разработка сайта

На первом этапе достаточно и недорого иметь сайт на конструкторе.

Но в любом случае платный. Бесплатные не имеют много функций, и могут прекратить работу в самый неподходящий момент.

Более простой, но функциональный с множеством шаблонов – Тильда.

Универсальный и многофункциональный (хоть и сложный) – 1С Битрикс 24 вместе с встроенной СRМ. В нем есть возможность создавать программные прикладные модули, используя HTML, PHP, mysql, javascript.