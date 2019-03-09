Как создать презентацию к проекту бизнеса по прокату вечерних платьев

Идея проката нарядов не нова, однако на практике дело ограничивается только свадебными платьями. Поэтому эта рыночная ниша продолжается оставаться недостаточно развитой, и сулит огромные перспективы тем, кто решится открыть свой салон по прокату.

Выбор изделий достаточно широк – туда можно включить выпускные, вечерние платья, коктейльные и праздничные варианты, разбавив их мужскими костюмами и фраками.

Ведь в гардеробе современно молодежи вряд ли можно найти что то, помимо универсальных джинсов и толстовок. А в жизни каждого человека бывают ситуации, когда необходим именно классический строгий костюм-двойка.

Неважно, будет это ИП по прокату или целая фирма. Владельцу придется составить подробный бизнес-план, указав в нем всевозможные нюансы.

Какие пункты презентации имеют особое значение?

Структура бизнес-плана стандартна. Автору нужно промониторить рынок на предмет соотношения спроса и предложения, проанализировать ценовую политику и конкурентов, выявить характерные особенности и вкусы потребителей.

После этого приступают к детальному описанию предстоящих расходов и затрат. Свести их вместе поможет грамотно составленная презентация.

Распространенная ошибка начинающих бизнесменов – зациклиться на демонстрации товара, вместо того, чтобы изобразить схематически вложения и рентабельность.

Составляя график или диаграмму затрат, укажите основные пункты:

Аренда, оборудование и декор помещения. Приветствуется теплая, уютная, непринужденная атмосфера, поэтому над созданием подходящего антуража придется как следует потрудиться. Соответствующая реклама (включая создание и раскрутку собственной страницы либо сайта). Поиск, подбор и закупка нарядов. Как альтернативный вариант, можно сшить их своими руками, либо договориться с ателье. Дополнительные затраты для привлечения клиентов. Выпуск дисконтных карт, бесплатный кофе, предлагаемый посетителям, рассылка буклетов или листовок – отличные способы привлечь новых заказчиков. Более оригинальный ход – предложить в дополнение к наряду бесплатно подобрать аксессуар (сумочку) либо обувь — за половину стоимости.

В прокате самое главное — обеспечить непрерывный круговорот клиентов. Покажите такие способы в презентации, чтобы привлечь инвесторов:

визиты по близлежащим учебным заведениям в преддверии выпускных балов;

договор с фотостудиями и парикмахерскими (на основе взаимного пиара);

соглашение со съемочными бригадами и театральными студиями, и т.п.

Прокат вечерних платьев – это красивый, законный и достаточно несложный бизнес. Заказать презентацию для его представления инвестору можно тут https://vtsconsult.biz.

Далее на видео вы можете ознакомиться с плюсами и минусами бизнеса аренды платьев.