Как создать логотип для сайта

Количество сайтов растет с каждым годом, что зачастую не позволяет запомнить многие из них. Одним из способов выделить свою компанию или сервис среди других, является создание логотипа.

Этот атрибут является важным фактором, влияющим на популярность ресурса и количество его посетителей. Ознакомиться с основными способами создания логотипов можно на сайте turbologo.ru.

Следуем принципам

Создание логотипа это сложная работа, требующая не только навыков работы с графическими программами, но дизайнерского видения. Чтобы получить качественный продукт, нужно следовать нескольким принципам:

Простота. Этот фактор является одним из самых важных, так как логотипы для сайта относительно малые и поэтому должны хорошо запоминаться пользователем. Старайтесь сделать, как можно проще, но при этом, чтобы он бросался в глаза.

Долговечность. Логотип должен оставаться актуальным на протяжении нескольких десятилетий. Поэтому при его создании следует рассчитывать на перспективу развития вашей компании.

Универсальность. Важно, чтобы картина прекрасно масштабировалась и смотрелась с разных ракурсов. Некоторые специалисты утверждают, что логотип также должен отражать основное направление сайта.

Приступаем к творчеству

Создать логотип можно несколькими основными способами:

Онлайн-ресурсы. Сегодня множество сайтов в интернете предлагают функционал, облегчающий создание логотипов. Здесь представлено множество заготовок, которые можно комбинировать в нужном вам направлении. Многие сайты ограничивают этот функционал. Чтобы получить полный доступ, вам придется заплатить определенную сумму. Графические редакторы. Если у вас есть навыки рисования, тогда можно попробовать создать логотип собственными силами. Для этого вам понадобиться такая программа, как Photoshop. В ней собрано множество функций для работы с графикой. С ее помощью можно рисовать очень сложные изображения в различных цветовых гаммах. Приобретение логотипа. Этот подход является одним из самых простых и быстрых. Он подходит для тех, кто вообще не умеет рисовать. Но следует понимать, что качественный логотип будет стоить большие деньги. Оптимальным решением будет заказ его у фрилансеров, которые могут нарисовать логотип несколько дешевле.

Создание логотипа это важный шаг в развитии сайта, дающий ему множество преимуществ перед его конкурентами.