Как собрать розы в шляпную коробку

Даже люди, у которых особых навыков по сборке букетов нет, смогут справиться с этой задачей. Букет, который находится в шляпной коробке, имеет весьма изысканный и оригинальный вид. Заказать такой красивый букет цветов в Краснодаре с доставкой можно в компании Краснодар Флора, с отзывами о которой можно ознакомиться на сайте https://krasnodarflora.ru/otzyvy/.

Помимо этого, его довольно просто собирать своими руками. Но при этом необходимо соблюдать некоторые правила и рекомендации специалистов.

В первую очередь необходимо точно продумать внешний вид подготавливаемого сюрприза.

Его можно украсить дополнительно декоративными элементами или же сладостями. Коробка может иметь как простой внешний вид, так и более оригинальный: в форме сердца или же звезды. Но несмотря на внешний вид будущей композиции вначале придётся подготовить саму коробку.

Она должна быть произведена из картона с хорошей прочностью. Для проверки рекомендовано нажать на изделие и отпустить его. В случае, когда коробка хорошего качества заломов оставаться не будет. Качество приклеивания днища также рекомендовано проверять заранее.

Ведь при наличии зазоров или же клеевого состава оно просто может не справиться с тяжестью от букета и от влаги. Бокс лучше всего выбирать с разделителями в том случае, когда будет создаваться букет с макарони или же со сладостями.

Можно сделать разделитель самостоятельно из картона минимальной плотности. Но при этом цвет должен композиции соответствовать. Помимо этого, бокс можно оригинально украсить. Для этой цели, как правило, используются совместные фото или же стразы, иные элементы декора.

Сборка букета

Составление букета, пожалуй, является наиболее кропотливой и приятной частью всего процесса.

Для этого возможно использовать бутоны разного окраса. Но между собой они должны гармонично сочетаться. На днище коробка необходимо поместить губку – флористический оазис. Благодаря ему цветы на протяжении длительного периода останутся свежими.

Оазис предварительно нужно промочить водой. Внутреннюю часть бокса рекомендовано обернуть пищевой плёнкой, если картон не является устойчивым к влаге.

В длинную коробку можно поместить плёнку либо же бумагу. Это сэкономит количество оазиса. Для подчёркивания оригинальности композиции можно обернуть коробку кружевом. Стебли роз необходимо подрезать, чтобы они соответствовали габаритам коробки.

Но в основание они упираться не должны, так как это будет препятствовать впитыванию влаги. Укладка бутонов начинается с края. Они должны располагаться под углом в 30 градусов.