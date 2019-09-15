Обзор редактора ФотоКОЛЛАЖ и его возможностей

Одной из самых эффективных возможностей фиксации ярких моментов из жизни во времени является фотография. Из фотографий можно составлять целые композиции. Коллажи стали популярны достаточно давно (ещё во времена печатных фотографий). Сегодня очень редко распечатывают фотографии для реальных фотоальбомов. Однако потребности в фотоколлаже лишь увеличились. Для создания коллажа из фотографий необходимо придерживаться особых рекомендаций. В противном случае будет создано нагромождение фона, фотографий, эффектов.

Коллаж из фото, картинок и клипарта сегодня проще всего создать при помощи специализированного софта. Узкоспециализированная программа позволит избежать длительного изучения интерфейса и функционала. Конечно, коллаж можно создать и в Фотошопе. Однако, в ФотоКОЛЛАЖе конечный результат будет достигнуть значительно быстрее.

Принципы создания коллажа

При объединении фотографий в коллаж настоятельно рекомендуется ориентироваться на следующие рекомендации:

объедините фотографии в одной тематической направленности;

подберите наиболее подходящий фон;

расположение фотографии на фоне композиционно правильно;

добавьте декор (там, где это уместно).

Коллаж должен объединять фотографии, создавая из них одну композицию. Причём визуальное объединение достигается как раз за счёт правильно подобранного фона. Редактор ФотоКОЛЛАЖ предлагает большой набор фонов.

При выборе фона обращайте внимание на то, чтобы он сочетался с размещаемыми фотографиями, прежде всего, по цветовой схеме. Иными словами, если Вы объединяете фотографии из зелёного парка, не стоит их располагать на кроваво-красном фоне.

Работа с фоном в ФотоКОЛЛАЖ

Центром композиции должны оставаться фотографии. Фон объединяет располагаемые изображения, но при этом не перетягивает внимание на себя. Следовательно, после расположения фотографий на фоне, необходимо снизить его интенсивность.

В редакторе ФотоКОЛЛАЖ, как изначально присутствуют пастельные тона, так и цвет каждого отдельного выбранного фона можно редактировать по интенсивности.

Фон можно дополнять различными элементами декора и надписями. Уделите особое внимание выбору типа шрифта. Он тоже должен быть частью композиции.

Если созданный коллаж Вас устраивает по всем параметрам, его можно сохранить. На выбор предлагаются наиболее популярные варианты. В последующем таким коллажем без труда можно будет поделиться в любой социальной сети.

Также редактор ФотоКОЛЛАЖ располагает модулем вывода на печать.

В видео демонстрируется обзор ФотоКОЛЛАЖ (показана простота работы в софте):