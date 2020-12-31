Как собрать красивый букет из пионов и с чем они сочетаются в букете

Букет, созданный из пионов, смотрится очень необычно и красиво. Особенно они актуальными становятся в сезонный период. Пионы могут иметь различный окрас.

Создавать букет своими руками не очень трудно. Цветы можно срезать в своём саду либо же приобрести у знакомых, на рынке. Но нужно помнить о том, что бутоны должны быть по максимуму насыщены влагой.

С этой целью по приходу в помещение сразу же обрезают немного сантиметров от корня, а потом ставят растения в воду. Лучше всего пионы сочетаются в одной композиции с ранункулюсами и гортензиями. Также иногда можно встретить сочетание с розами. А заказать красивый букет с доставкой в Алматы по выгодной цене можно на сайте cvetyvalmaty.kz.

Инструкция

Чтобы создать красивый букет из пионов не нужно много опыта. Но все манипуляции следует проводить не спеша и с особой осторожностью. Для букета потребуются такие материалы и приспособления:

Пионы нежного окраса.

Веточки калины светло-зелёного окраса. Предпочтительно с наличием соцветий.

Ножницы садовые или же острый нож.

Ваза круглой формы. Её диаметр должен быть в пределах 0,8 метров.

Веточки ивы. Можно им на смену взять вьющиеся гибкие растения.

Гортензии и ранункулюсы.

В первую очередь на ½ часть вазу следует заполнить водой. Вокруг руки накрутить веточку ивы. Оборотов должно быть много. Можно вместо веточек взять губку зелёного цвета.

Но это лишь для непрозрачной вазы. Далее веточку нужно поместить горизонтально в вазе и дать ей по всему периметру самостоятельно распределиться. Вторую ветку также следует обметать вокруг руки и поместить её в вертикальном положении в вазе.

Такие же манипуляции стоит провести с третьей веткой, а после на ¾ заполнить вазу водой. После можно приступать к сбору букета. Рекомендовано начинать процесс с бутонов большого размера, а после постепенно переходить к маленьким.

Стебли нужно подравнять. Но при этом в воде они должны быть полностью погруженными. Все цветы должны располагаться по кругу. Чтобы в этом убедиться, стоит вазу вращать.

При необходимости бутоны поправляются. Веточки калины стоит подрезать. На них должны быть одинаковые соцветия. После поместить их в вазу. Все цветы должны быть размещены равномерно.

Специалисты уверяют, что подобное творение может не сразу получиться, но не нужно после первой неудачной попытки отчаиваться. Ведь всё приходит с опытом. Чтобы букету продлить жизнь, нужно воду в вазе заменять ежедневно.

Для этого нужно немного раздвинуть в вазе цветы и включить воду. Старая вода полностью из сосуда должна быть удалена.