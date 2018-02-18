Как снять рекламный ролик

Имея небольшой бизнес или занимаясь различными проектами, многие компании и частные предприниматели привлекают внимание публики с помощью такого эффективного метода, как запуск рекламного ролика. Если вы не желаете тратить средства на услуги агентств, созданием видео можно заняться самостоятельно.

При отсутствии навыков и времени в сфере проектирования и монтирования, лучше всего заказать рекламный ролик. Специалисты не только подготовят качественное видео, но и предварительно проведут ряд исследований для получения максимально положительного результата в дальнейшем.

Создание ролика: особенности

Прежде чем приступить к снятию и монтированию рекламного ролика, следует учесть несколько важных моментов. Для начала стоит определиться с целевой аудиторией, что поможет в дальнейшем в продвижении услуг.

Учитывайте, что маркетинговые исследования являются важной составляющей при создании эффективной рекламы. Необходимо сигментировать рынок и определить наиболее перспективных покупателей.

При создании ролика стоит понимать, что в рекламе зачастую отсутствует какой-либо сюжет. В видео напрямую демонстрируют товар покупателю.

Но следует понимать, что отсутствие сюжета никаким образом не увеличит целевую аудиторию. Именно поэтому необходимо обратить внимание на такие моменты:

рекламный ролик должен быть интересным для обычного зрителя;

генерацию идеи для будущего видео следует доверить сценаристу;

не стоит использовать банальные варианты.

Особые сложности в процессе подготовки рекламного ролика занимает визуализация используемой идеи. Во время разработки необходимо сделать раскадровку, понять, как видео будет выглядеть на экране, и учесть даже мелкие ошибки.

Как уже было отмечено выше, для создания ролика не стоит использовать банальные варианты, которые мелькают повсюду. Но, безудержный творческий поток также не принесет эффективного результата, поэтому следует искать «золотую середину».

Полезные рекомендации

Занимаясь созданием рекламного ролика, особое внимание следует уделить и таким моментам:

первые секунды видео определяют то, насколько просматриваемым оно станет среди пользователей и потенциальных покупателей;

минимальная длина ролика – 30 секунд;

для создания стоит использовать множество способов видеопроизводства.

Многие компании, подготавливая рекламное видео, стремятся обогнать конкурентов, что уже является неправильной целью. Для получения максимально положительного результата следует полностью сосредоточиться на собственном проекте.