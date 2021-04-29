Как организовать бизнес на прокате автомобилей?

Прокат авто набирает в нашей стране обороты. Все чаще машины берут напрокат туристы, когда приезжают в чужой город на поезде или самолете, но передвигаться по нему хотят с комфортом. Взять машину в аренду часто решают для торжественных событий (свадеб, бизнес-мероприятий), для встречи из аэропортов деловых партнеров, на время ремонта своего основного авто.

Поэтому в ближайшие годы такой бизнес будет только набирать обороты, особенно с учетом того, что многие стремятся отказываться от собственных автомобилей, чтобы не вкладываться в них финансово, и используют машины только тогда, когда они реально нужны.

Что учесть, чтобы бизнес на аренде автомобилей приносил хорошую прибыль?

Ориентироваться на разную целевую аудиторию. Кому-то важен высокий класс автомобиля, чтобы произвести впечатление на деловых партнеров. А кому-то нужна «рабочая лошадка», чтобы возить семью за город. В первом случае это будет дорогая машина представительского класса, во втором ? дешевая и вместительная. В автопарке компании должны быть разные варианты.

В некоторых случаях популярна услуга аренды автомобиля с водителем. Часто ее заказывают на свадьбы, водитель нужен и иностранным туристам, особенно тем, кто прибыл из стран с левосторонним движением и плохо ориентируется на наших дорогах. У вас обязательно должны быть такие сотрудники.

Учитывайте сезонность бизнеса. И свадьбы, и наплыв туристов обычно происходят в летнее время. В этот период можно поднять цены: автомобили все равно будут востребованы. А вот входить в этот бизнес зимой не стоит: есть риск не получить прибыли за первые несколько месяцев.

Помните, что, чем больше автомобилей, тем выше чистая прибыль. Ведь кроме самих машин, вам придется содержать еще и территорию автопарка, офис, штат сотрудников, платить налоги. Все это выгоднее делать при большом парке автомобилей. Поэтому первую прибыль лучше вложить в покупку новых машин, а от приобретения и сдачи в аренду 2-3 авто особых денег ждать не стоит.

Важно помнить, что дорога сама по себе — зона повышенного риска.

Ваш автомобиль в любое время может стать участником аварии, при этом разбираться с последствиями и ремонтом придется вам, а не тому, кто был за рулем. Поэтому целесообразно ограничить круг людей, которым вы будете выдавать машины. Минимальные критерии ? 21 год и 3 года стажа вождения. Тех, кто берет автомобили премиум-класса, можно попробовать неофициально «пробить» по базе в ГИБДД, потому что дорогие машины угоняют чаще всего.

Дополнительные меры, которые могут снизить ваши затраты: страховка автомобиля, внесение клиентом залога, ограничение ежедневного пробега (если клиент проедет большее расстояние, вы оставите себе часть залога).

Если учесть все риски, бизнес на прокате автомобилей будет выгодным.