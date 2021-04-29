Как организовать бизнес на прокате автомобилей?
креатив как образ жизни

Как организовать бизнес на прокате автомобилей?

29 апреля 2021

Прокат авто набирает в нашей стране обороты. Все чаще машины берут напрокат туристы, когда приезжают в чужой город на поезде или самолете, но передвигаться по нему хотят с комфортом. Взять машину в аренду часто решают для торжественных событий (свадеб, бизнес-мероприятий), для встречи из аэропортов деловых партнеров, на время ремонта своего основного авто.

Поэтому в ближайшие годы такой бизнес будет только набирать обороты, особенно с учетом того, что многие стремятся отказываться от собственных автомобилей, чтобы не вкладываться в них финансово, и используют машины только тогда, когда они реально нужны.

0r13rfzi

Что учесть, чтобы бизнес на аренде автомобилей приносил хорошую прибыль?

  • Ориентироваться на разную целевую аудиторию. Кому-то важен высокий класс автомобиля, чтобы произвести впечатление на деловых партнеров. А кому-то нужна «рабочая лошадка», чтобы возить семью за город. В первом случае это будет дорогая машина представительского класса, во втором ? дешевая и вместительная. В автопарке компании должны быть разные варианты.
  • В некоторых случаях популярна услуга аренды автомобиля с водителем. Часто ее заказывают на свадьбы, водитель нужен и иностранным туристам, особенно тем, кто прибыл из стран с левосторонним движением и плохо ориентируется на наших дорогах. У вас обязательно должны быть такие сотрудники.
  • Учитывайте сезонность бизнеса. И свадьбы, и наплыв туристов обычно происходят в летнее время. В этот период можно поднять цены: автомобили все равно будут востребованы. А вот входить в этот бизнес зимой не стоит: есть риск не получить прибыли за первые несколько месяцев.
  • Помните, что, чем больше автомобилей, тем выше чистая прибыль. Ведь кроме самих машин, вам придется содержать еще и территорию автопарка, офис, штат сотрудников, платить налоги. Все это выгоднее делать при большом парке автомобилей. Поэтому первую прибыль лучше вложить в покупку новых машин, а от приобретения и сдачи в аренду 2-3 авто особых денег ждать не стоит.

w02e5qzl

Важно помнить, что дорога сама по себе — зона повышенного риска.

Ваш автомобиль в любое время может стать участником аварии, при этом разбираться с последствиями и ремонтом придется вам, а не тому, кто был за рулем. Поэтому целесообразно ограничить круг людей, которым вы будете выдавать машины. Минимальные критерии ? 21 год и 3 года стажа вождения. Тех, кто берет автомобили премиум-класса, можно попробовать неофициально «пробить» по базе в ГИБДД, потому что дорогие машины угоняют чаще всего.

Дополнительные меры, которые могут снизить ваши затраты: страховка автомобиля, внесение клиентом залога, ограничение ежедневного пробега (если клиент проедет большее расстояние, вы оставите себе часть залога).

Если учесть все риски, бизнес на прокате автомобилей будет выгодным.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Александр: Брал для программы SocialKit ( они же их и рекомендуют). Такого говна я не ожидал. При чеке прокси...
  • гось: Можно изготовить брезент ПЭТ – БрЭзент.
  • Su: Фотодженикаой пользуюсь давно, есть смысл.
  • Главный бухгалтер: Очень хороший и полезный материал. Спасибо!
  • Игорь: Первый раз обратились в Рекламное Агентство Молния за наружной рекламой к Празднику Победы 9 мая. Оперативно...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика