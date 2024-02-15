Что такое ответственное хранение имущества

Эти услуги оказывают организации для размещения товарно-материальных ценностей на своих или других складских площадях, с полной финансовой ответственностью за их сохранность по договору сторон.
Такие формы применяют предприниматели, отражая эти операции с товаром и основными средствами в бухгалтерских отчетах и проводках. Склад ответственного хранения в Московской области предлагает свои услуги на сайте sklad1x1.ru.
Суть ответственного хранения
В рамках этой услуги собственник или владелец оставляет ТМЦ на складе логистического оператора или покупателя, а тот по договору отвечает за груз материально, обязуясь сохранить качество и количество товаров. Формы реализации ОХ отражаются Гражданским кодексом РФ, ст. 886.
Лог-оператор, называемый хранителем, и владелец (собственник) груза, называемый поклажедателем, могут иметь по договору как коммерческие, так и некоммерческие отношения.
Когда необходимо ответственное хранение
Самый распространенный случай – когда по договору поставки продавец поставил партию товара покупателю, но тот обнаружил:
- Несоответствие количества в грузе и в договоре поставки.
- Отличаются характеристики. Разные цвета, размеры, модели.
- Некомплектность в поставке.
- Дефекты, повреждения.
При таких и других нарушениях договора покупатель отказывается принять груз.
Тем не менее он обязан сохранить эти товарно-материальные ценности до возврата продавцу. Условия такого возврата или обмена должны быть оговорены в договоре, или в дальнейших переговорах.
Но до этого покупатель обязан хранить груз. При этом его расходы по размещению и содержанию товара должны возмещаться поставщиком. При этом принявшая сторона не имеет права расходовать принятые ценности.
В свою очередь поставщик может поручить принявшему на хранение лицу (организации):
- Передать груз для хранения третьим лицом.
- Отправить третьим лицам.
- Провести утилизацию товара.
Самый простой вариант – поставщик просто заберет товар.
Как удостоверяется договор хранения
Приемка материальных ценностей для ответственного хранения подкрепляется обязательным письменным договором в соответствии с Гражданским кодексом, ст. 887. Он может подтверждаться различными формами других документов: расписками про передачу товара, квитанциями, письменными свидетельствами.
Главное, в таком документе необходимо наличие подписи принявшей стороны и печати, если это юридическое лицо. В документах должна присутствовать опись реального товара по количеству и качеству.