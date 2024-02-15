Что такое ответственное хранение имущества

Эти услуги оказывают организации для размещения товарно-материальных ценностей на своих или других складских площадях, с полной финансовой ответственностью за их сохранность по договору сторон.

Такие формы применяют предприниматели, отражая эти операции с товаром и основными средствами в бухгалтерских отчетах и проводках. Склад ответственного хранения в Московской области предлагает свои услуги на сайте sklad1x1.ru.

Суть ответственного хранения

В рамках этой услуги собственник или владелец оставляет ТМЦ на складе логистического оператора или покупателя, а тот по договору отвечает за груз материально, обязуясь сохранить качество и количество товаров. Формы реализации ОХ отражаются Гражданским кодексом РФ, ст. 886.

Лог-оператор, называемый хранителем, и владелец (собственник) груза, называемый поклажедателем, могут иметь по договору как коммерческие, так и некоммерческие отношения.

Когда необходимо ответственное хранение

Самый распространенный случай – когда по договору поставки продавец поставил партию товара покупателю, но тот обнаружил:

Несоответствие количества в грузе и в договоре поставки.

Отличаются характеристики. Разные цвета, размеры, модели.

Некомплектность в поставке.

Дефекты, повреждения.

При таких и других нарушениях договора покупатель отказывается принять груз.

Тем не менее он обязан сохранить эти товарно-материальные ценности до возврата продавцу. Условия такого возврата или обмена должны быть оговорены в договоре, или в дальнейших переговорах.

Но до этого покупатель обязан хранить груз. При этом его расходы по размещению и содержанию товара должны возмещаться поставщиком. При этом принявшая сторона не имеет права расходовать принятые ценности.

В свою очередь поставщик может поручить принявшему на хранение лицу (организации):

Передать груз для хранения третьим лицом.

Отправить третьим лицам.

Провести утилизацию товара.

Самый простой вариант – поставщик просто заберет товар.

Как удостоверяется договор хранения

Приемка материальных ценностей для ответственного хранения подкрепляется обязательным письменным договором в соответствии с Гражданским кодексом, ст. 887. Он может подтверждаться различными формами других документов: расписками про передачу товара, квитанциями, письменными свидетельствами.

Главное, в таком документе необходимо наличие подписи принявшей стороны и печати, если это юридическое лицо. В документах должна присутствовать опись реального товара по количеству и качеству.