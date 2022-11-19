Как сменить юридический адрес ООО

В Гражданском кодексе РФ определено, что регистрацию общества с ограниченной ответственностью производят по месту нахождения руководителя компании.

Сам процесс смены юридического адреса ооо достаточно прост, но требует особенной внимательности при сборе документов. При возникновении сомнений ИФНС может приостановить процедуру для разбирательств на срок 1 месяц.

Как правильно сменить юридический адрес компании самостоятельно

Порядок действий будет немного отличаться.

Все зависит от того, был ли ранее внесен в устав только населенный пункт или полный адрес регистрации. Следует учитывать, что процедура смены адреса регистрации начнется только после сбора полного комплекса необходимых документов.

В первую очередь следует оформить протокол или решение о внесении изменений в адресе регистрации. Какой именно документ предоставить – зависит от количества учредителей в ООО. При одном учредителе – составляют письменное решение, а если несколько – протокол общего собрания также в письменном виде.

Если требуется внести изменения в Устав, то на данном этапе нужно это сделать. В налоговый орган предоставляют 2 экземпляра нового Устава. При этом в протокол или решение прописывают информацию о новом Уставе.

На следующем этапе заполняют заявление по форме Р13001 или Р14001 и далее заверяют ее у нотариуса. Выбор формы для заявления зависит от того вносят ли изменения в Устав организации. Р13001 составляют, если устав остается без изменений, а Р14001 при необходимости внесения поправок. Заявление составляется печатными буквами при помощи черной ручки. Допускается оформление заявления в электронном виде. Его образец можно найти на сайте налоговой службы.

Далее следует оплатить госпошлину. Она оплачивается от имени действующего руководителя ООО. Реквизиты для оплаты берут в том отделе ИФНС, в котором будет производиться регистрация обращения по поводу смены адреса.

Подготовить документы, при помощи которых можно доказать смену адреса компании. Это может быть документ регистрации собственности, либо договор аренды.

Руководитель организации или его доверенное лицо передают в ИФНС заявление с полным пакетом документов. При этом ему должны предоставить расписку о приеме заявления с полным списком документов.

ИФНС проверяет документы в течение недели (5 рабочих дней) и выдает ЕГРЮЛ с внесенными изменениями.

Также выдают новую редакцию Устава. С этого момента считается, что изменения внесены.

Заключение

Смена юридического адреса – это несложный процесс, но требует соблюдения требований, установленных законодательством РФ. Нарушения могут привести к дополнительным штрафам.