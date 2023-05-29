Что такое шпиндель станка, виды и для чего нужен

Его перевод с немецкого – «веретено». Что точно отражает суть и назначение. Это вращающийся на валу узел станка, удерживающий в нужном положении обрабатываемую деталь или обрабатывающий инструмент.

При выполнении операций шпиндель передает им заданные режимы вращения. Устанавливается во все станки, обрабатывающие деталь с вращением – фрезерные и токарные, расточные и сверлильные, шлифовальные. В том числе в станки с числовым программным управлением (ЧПУ).

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Устройство и работа

Этот цилиндрический узел с участками разного диаметра с одной стороны своим зубчатым колесом принимает вращающий момент от двигателя через редуктор или коробку передач.

Существуют также ременные передачи для меньших мощностей и частот вращения. С другой стороны у него зажимной патрон с универсальным креплением.

В него можно вставлять деталь с резьбой, пазами или шлицами. А в цанговый патрон – деталь разного диаметра.

Шпиндель не только фиксирует деталь и инструмент, но является переходником, защищающим редуктор (КПП) привода от механических и вибрационных, термических перегрузок.

При этом повышается усилие фиксации и точность обработки.

Сами шпиндели крепятся на подшипниках качения, часто снабжаются системой охлаждения и смазки.

Благодаря заданному алгоритму в ЧПУ, деталь может проходить обработку по сложной программе с множеством операций и на разных режимах вращения. В том числе в трех координатах для формирования 3D-моделей.

Виды шпинделей и маркировки

Для обработки с ЧПУ они классифицируются по трем признакам:

По типу станков, в которых используются.

По типоразмерам. Это зависит от назначения и марок станков.

По принципу действия – бывают коллекторными и специализированными.

Устройства коллекторного типа с цанговым вальцом обеспечивают высокую скорость обработки. Применяются во фрезерных и гравировочных станках.

У специализированных шпинделей высокие обороты вращения вала, при этом обработка с высокой точностью.

Их использование – исключительно оборудование с ЧПУ.

В маркировку шпинделей включаются товарные знаки и номера производителей, дата изготовления, значения наружного диаметра и скорости вращения, частоты тока и напряжения питания, потребляемой мощности.

Принципы выбора шпинделей

Критерии их подбора – назначение и область применения. Шпиндели с высокой рабочей скоростью до 120 тысяч об/мин и встроенным мотором обеспечат качественную резку, а нагрузку передают меньшую.

С внешним приводом шпиндели разгоняются не больше 8 тысяч об/мин.

Зато передают большую нагрузку для обработки.

Жидкостное охлаждение предназначено для работы с разными оборотами и разной твердостью материала, обрабатывая деталь с высоким качеством.

Воздушное охлаждение рассчитано на меньшие нагрузки при обработке.

Мощность привода подбирается тем выше, чем больше нужна нагрузка и твердость материала.