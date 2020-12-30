Подавляющее большинство современных сайтов создаются изначально с коммерческими целями для их последующей монетизацией разными способами. Для начала необходимо раскрутить сайт, чтобы привлечь трафик.

Иначе можно потратить достаточно большое количество денег непосредственно на создание сайта, но так и остаться в безызвестности, так как не было уделено внимание грамотному продвижению. Наиболее эффективный способ продвижения сайта сейчас — это SEO оптимизация. Заказать комплексное продвижение сайта в интернете можно у опытных специалистов агентства Redbee.

Что такое SEO оптимизация

Это целый комплекс мероприятий, главная цель которых заключается в том, чтобы привлечь пользователей на сайт. Причём это должно быть не случайное пользователи, а представители целевой аудитории.

То есть вероятность того что они зайдут на сайт и совершат покупку, заказ, либо какое-то другое целевое действие, должна быть максимальная. Суть СЕО-продвижения заключается в том, чтобы вывести ресурс в ТОП результатов поисковых систем. Большинство современных людей не вбивает в адресную строку доменное имя ресурса.

Зачем всё это делать, когда можно вбить нужное слово в строку поиска или вовсе произнести вслух, если используется гаджет. Моментально поисковая система выдает результаты и ссылки на сайт, которые отвечают требованиям.

Согласно официальной статистике, подавляющее большинство пользователей переходит по ссылкам из ТОП 10. Редко когда они листают вниз или на следующую страницу, потому что в первых десяти результатах уже достаточное количество ресурсов, которые помогут решить их задачу.

Цель СЕО-продвижения как раз заключается в том, что бы попасть в этот топ 10 поисковых систем. Технически, если работает профессионал, сделать это не так сложно.

Проблема заключается в том, что сайты быстро теряют свои позиции, потому что абсолютно все коммерческие ресурсы пользуются данным инструментом. Поэтому необходимо регулярно оптимизировать ресурс, чтобы поддерживать его в ТОПе.

Как делается SEO продвижение сайта в интернете

СЕО-оптимизация состоит из двух основных этапов:

внутренняя оптимизация

внешняя оптимизация

Внутренняя оптимизация подразумевает работу над контентом, формирование семантического ядра, оптимизацию интерфейса, удаление неполадок. Абсолютно всё должно быть в порядке, чтобы, когда пользователь пришёл, он получил то, что нужно, не искал долго, ему ничего не мешало.

Внешняя оптимизация это именно повышение релевантности сайта, увеличение ссылочной массы, чтобы при ранжировании, поисковые системы могли сразу увидеть ресурс и вывести его в ТОП результатов.